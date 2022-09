Rostock/Düsseldorf. Ist das die große Chance für den FC Hansa Rostock? Gegner Fortuna Düsseldorf plagen vor dem Topspiel am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga große personelle Probleme. Den Rheinländern stehen aktuell lediglich 14 Akteure aus dem Profikader zur Verfügung, darunter sind nur elf gesunde Feldspieler. Erst wenige Stunden vor dem Anpfiff (20.30 Uhr) wird sich bei einigen angeschlagenen Kickern entscheiden, ob sie mitwirken können.

Von der angespannten Personalsituation bei den Fortunen zeigt sich Hansa-Coach Jens Härtel unbeeindruckt. Er erwartet dennoch einen Gegner, der eine konkurrenzfähige Elf auf das Feld schickt. „Egal wer dort aufläuft, das wird eine gute Mannschaft sein.“

Stamm-Innenverteidigung fehlt

Unter anderem fehlt den Fortunen in der Innenverteidigung mit Jordy de Wijs (Adduktoren) und André Hoffmann (Muskelverletzung) die Stammbesetzung. Im Angriff fehlt mit Daniel Ginczek (Sehnenriss) ein Knipser für längere Zeit. Gut möglich, dass die Düsseldorfer ein paar Talente aus ihrer Regionalliga-U-23 ins kalte Wasser werfen.

Ein wenig entspannter ist die personelle Lage beim FC Hansa. Simon Rhein, der in der Vorwoche mit einer Fußverletzung gegen Hannover 96 (0:1) ausgefallen war, steht definitiv nicht zur Verfügung. Gleiches gilt für Morris Schröter (krank) und Maurice Litka (Aufbautraining nach Kreuzbandriss).

Malone unterhalb der Woche nicht im Mannschaftstraining

Noch ein Fragezeichen steht hinter Verteidiger Ryan Malone. Der Amerikaner hatte gegen Hannover den entscheidenden Elfmeter verursacht. Bei der Szene war der 30-Jährige umgeknickt. Seither war Malone in dieser Woche noch nicht im Mannschaftstraining dabei. „Er hat mit Björn (Vorname von Athletiktrainer Bornholdt, d. Red.) trainiert. Ryan hat immer noch leichte Beschwerden“, so Härtel auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie sei die Stimmung laut dem Coach in der Trainingswoche nicht „überragend, aber fokussiert“ gewesen. Er hofft, dass sein Team „für eine Überraschung sorgen“ kann. Härtel sieht die Fortuna trotz ihrer langen Verletztenliste nach wie vor als Favoriten.

Legt sich Hansas Ladehemmung vor dem gegnerischen Tor?

Dass die Düsseldorfer vor der laufenden Spielzeit zu den Geheimfavoriten auf die Aufstiegsplätze gezählt wurden, lag auch am starken Endspurt der Vorsaison. Dort waren sie zwischenzeitlich zwölf Mal in Folge ohne Niederlage geblieben. Auch für den FC Hansa gab es bei der 0:3-Schlappe in der Merkur Spiel-Arena Anfang April nichts zu holen. „Dadurch, dass sie im Sommer nicht ganz so viel verändert haben, guckt man natürlich noch einmal auf das Spiel“, meint Härtel.

Viel mehr dürfte ihn derzeit die magere Tor-Ausbeute beschäftigen. Die nur fünf erzielten Tore in sieben Partien sind ligaweit der schlechteste Wert. Sorgen bereiten Härtel Partien wie vor zwei Wochen in Karlsruhe (0:2), wo die Rostocker vorne ideenlos agierten. Das Hannover-Spiel hätte den Übungsleiter dagegen positiv gestimmt, da sich das Team dort eine Vielzahl von klaren Möglichkeiten erspielt habe. Es fehle nur jemand, der den Ball über die Linie drücke.

So wie 1996, als die Rostocker das letzte Mal in Düsseldorf triumphierten. Mit 2:0 gewannen sie damals durch Tore von Jonathan Akpoborie und Radwan Yasser. Gegen einen ähnlichen Spielverlauf hätten die über rund 2200 angekündigten Hansa-Fans wohl nichts einzuwenden.