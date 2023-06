Der FC Hansa Rostock trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den FSV Frankfurt aus der Regionalliga Südwest. Die Partie wird zwischen dem 11. bis 14. August ausgetragen.

Dortmund/Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock wird in der ersten Runde des DFB-Pokals 2023/24 bei Regionalligist FSV Frankfurt gastieren. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.