﻿Neuer Hansa-Trainer Alois Schwartz: Worauf es gegen Magdeburg ankommt

Heißer Auftakt für Alois Schwartz: Der neue Trainer muss mit dem FC Hansa Rostock am Sonntag zum brisanten Ostderby beim 1. FC Magdeburg antreten. Der erfahrene Fußballlehrer erklärt, wie er es schaffen will, die FCH-Profis aus der Ergebniskrise und dem mentalen Tief herauszuholen.

Rostock. Elf Tage nach seinem Amtsantritt in Rostock startet der neue Hansa-Trainer Alois Schwartz mit einem brisanten Ostderby in den Abstiegskampf-Endspurt. Die erste Etappe seiner ambitionierten Rettungsmission heißt am Sonntag (13.30 Uhr) 1. FC Magdeburg.