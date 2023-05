﻿Hansa Rostock gegen Regensburg: Pokalheld Pascal Breier hofft ﻿auf sein Comeback

Kostenfrei bis 19:19 Uhr lesen

Am 6. Mai wird am Strand von Boltenhagen wieder gebuddelt, geschippt und geformt was das Zeug hält. Auf einer Fläche von jeweils fünf mal fünf Metern können sich alle Sandkünstler kreativ austoben. Unterstützt wird das Event im Ostseebad in diesem Jahr von den Grevesmühlener Piraten.