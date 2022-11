﻿Hansa Rostock gegen Sandhausen: „Es wäre der perfekte Zeitpunkt, jetzt eine Serie hinzulegen“

Eine Woche nach dem Befreiungsschlag in Regensburg will Trainer Jens Härtel den Aufwärtstrend gegen den SV Sandhausen fortsetzen. Im vorletzten Heimspiel der Hinrunde kann der FC Hansa Rostock mit einem Sieg bereits das zur Saison-Halbzeit anvisierte Minimalziel klarmachen. Wie das gelingen soll.

Rostock. Jens Härtel würde es nie so formulieren, aber gegen diesen Gegner wäre alles andere als ein Heimsieg wohl eine Enttäuschung. Hansa empfängt mit dem auswärts noch sieglosen SV Sandhausen ein Team im Krisenmodus.

Nur einen Dreier haben die Kurpfälzer in den letzten elf Spielen gelandet und sind bis auf den vorletzten Platz der Zweitligatabelle durchgereicht worden, während Hansas Formkurve beim souveränen Sieg in Regensburg nach oben zeigte. Angesichts dieser Konstellation gehen die Rostocker am Freitag (18.30 Uhr) favorisiert in das „Sechs-Punkte-Spiel“.