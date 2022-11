Hansa Rostock gegen Sandhausen: Spiel im Zeichen der guten Sache – große Spendenaktion für Tafeln in MV

Das Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen den SV Sandhausen steht am Freitag im Zeichen der guten Sache. Rund um die Zweitliga-Partie werden Geld- und Sachspenden für die Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern gesammelt. Außerdem verteilte der Verein mehr als 1000 Freitickets an ehrenamtliche Helfer der Tafeln und Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten.

Rostock. Beim Zweitliga-Heimspiel gegen den SV Sandhausen am Freitag (18.30 Uhr) hat der FC Hansa zusammen mit der Fanszene Rostock eine Reihe von Spendenaktionen für die Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern geplant. „Die Hilfsorganisation ist gerade jetzt in Zeiten steigender Preise und wachsender Armut dringender denn je auf Unterstützung und Spenden angewiesen, um auch weiterhin Anker und Stütze für von Armut betroffene Menschen zu sein, die sich oftmals nicht einmal die Grundnahrungsmittel leisten können“, heißt es in einer Mitteilung des Klubs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostocker Hansa-Profis in Aktionen eingebunden

Auch die Profis seien in die Aktionen eingebunden. Jeder könne verstehen, wie wichtig die Arbeit der Hilfsorganisation ist, sagt Hansa-Trainer Jens Härtel: „Auch unsere Jungs sind im Supermarkt, sehen wie sich die Preise verteuern und dass das Angebot manchmal ein bisschen dünner ist.“ Es sei ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft, „für Menschen, die nicht so viel Geld haben oder die obdachlos sind, die darauf angewiesen sind, von den Tafeln Lebensmittel zu erhalten“.

Den Anstoß für einen Spieltag im Zeichen der „guten Sache“ habe der Fanclub „Revolte“ gegeben, der beim Heimspiel gegen Sandhausen einen Adventskalender zugunsten der Tafel verkaufen wird. „Schnell war klar, dass bei der Unterstützung einer so wichtigen Sache, auch der Verein und alle anderen Fans sowie viele Partner der Kogge sofort dabei wären und es wurden noch viele weitere Aktionen für den 4. November geplant“, heißt es in der Klubmitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa spielt in Sondertrikots – anschließend Versteigerung

Unter anderem sind zu dem Heimspiel alle ehrenamtlichen Helfer der Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern eingeladen – „als Dankeschön für ihren täglichen Einsatz und die wichtige Aufgabe, die sie für unsere Gesellschaft leisten“. Wie schon beim Heimspiel gegen Paderborn gibt es zudem Freitickets für Menschen in MV, die in systemrelevanten Berufen arbeiten – dieses Mal sind es 1000 Karten. Vor dem Anpfiff wird der Hansa-Mannschaftsbus auf dem Nord-Vorplatz abgestellt, an dem unter dem Motto „Wir machen die Kogge voll“ haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Konserven, Kaffee, Tee und Ähnliches sowie Hygiene- und Drogerieartikel eingesammelt werden.

Lesen Sie auch

Zudem wird die Mannschaft bei diesem Spiel in schwarz-blau gestreiften Sondertrikots auflaufen. Für den guten Zweck haben Hansa-Hauptsponsor 28 Black und Ärmelsponsor Softclean für diese Partie auf ihre Trikot-Werbeflächen verzichtet. Im Anschluss an das Spiel werden die getragenen Trikots für den guten Zweck versteigert. Zudem wird das Sondertrikot, von dem insgesamt 1000 Stück produziert wurden, auch später im Hansa-Onlineshop erhältlich sein. Der Großteil der Erlöse wird an die Rostocker Tafel gehen.

Fanfest mit Spendenaktionen nach dem Hansa-Spiel

Nach Abpfiff der Partie geht es mit einem Fanfest hinter der Tribüne weiter, auf dem es auch eine Reihe von Spenden-Aktionen geben wird. Zudem werden die Einnahmen an den Catering-Ständen an die Tafel gehen, die selbst auch mit einem Info-Stand vertreten sein wird.