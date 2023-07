﻿Hansa Rostock spielt gegen Sevilla: Droht Verkehrschaos? Das sagen Stadt und Polizei

Kostenfrei bis 16:51 Uhr lesen

Feuerwehr-Großeinsatz

Großeinsatz in Moeckow Berg nahe der Insel Usedom: Der Betrieb direkt an der Hauptstraße brannte am Freitagnachmittag bei einem Großfeuer komplett ab, ein Mann wurde dabei verletzt und mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen. Die Einzelheiten zum Unglück.