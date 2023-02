﻿Hansa gegen St. Pauli jetzt im Liveticker: Erste Böller werden am Stadion gezündet

Die Arbeit ist sein einziges Hobby. Deswegen denkt Manfred Wandt mit seinen 89 Jahren noch längst nicht an die Rente. Er arbeitet noch fast täglich in der familieneigenen Tischlerei Wandt in Gützkow mit. Das moderne Streben nach Work-Life-Balance mit pünktlichem Feierabend und freien Wochenenden ist nichts für ihn.