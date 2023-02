﻿ Rostock gegen St. Pauli jetzt im Liveticker: Zwei Alu-Treffer für Hansa in der ersten Hälfte

Karneval in Bargeshagen: In welchen Kostümen mit „Gestört aber geil“ gefeiert wurde

Ausgelassene Stimmung und bunte Kostüme in der Beacharena in Bargeshagen: Das DJ-Duo „Gestört aber geil“ heizte dem närrischen Publikum am 25. Februar ein. Welches Kostüm den Kreativ-Preis gewonnen hat und was der Veranstalter besser als beim letzten Mal gemacht hat.