﻿ Rostock gegen St. Pauli im Liveticker: Hansa verliert am Millerntor

Sky du Mont in Villa Papendorf bei Rostock: „Welch ein zauberhafter Ort!“

Autor Sky du Mont hat sich in der Villa in Papendorf bei Rostock in die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer gelesen. Dem Publikum erzählte er Geschichten aus dem eigenen Leben. Etwa von der Geburt der eigenen Tochter, bei der es zu einigen Zwischenfällen kam.