﻿Abwehrschlacht überstanden: Hansa Rostock geht mit breiter Brust in den Endspurt

Rostock. Über der rechten Augenbraue hatte Rick van Drongelen eine genähte Wunde. Ein leichter Blutstreifen zeichnete zudem seine rechte Gesichtshälfte. Es waren ein paar Spuren der harten Abwehrschlacht, die der Innenverteidiger und der FC Hansa Rostock am Sonnabend überstehen mussten. Dem Fußball-Zweitligisten flogen beim 1. FC Kaiserslautern viele gegnerische Angriffe um die Ohren. Trotzdem hielten die Ostseestädter stand. Am Ende siegten sie sogar durch das Tor von Kai Pröger mit 1:0 (1:0) und holten den zweiten Sieg in Serie.

Rick van Drongelen als unverzichtbarer Abwehrchef

Dass der Erfolg am Ende ein wenig glücklich war, dürfte den Rostockern nach dem Abpfiff ziemlich egal gewesen sein. Viel wichtiger war, dass Hansa erstmals seit sechs Spielen wieder auf einem Nichtabstiegsplatz steht. Damit brachte sich die Kogge in eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden vier Spiele. Im heißen Endspurt geht es für den FCH ausschließlich gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib.

Rick van Drongelen noch ein wenig gezeichnet in der rechten Gesichtshälfte mit seiner genähten Platzwunde über dem Auge. © Quelle: Johannes Weber

„Obwohl uns einige schon abgeschrieben haben, gehen wir jetzt mit breiter Brust in diese letzten Spiele“, kündigt van Drongelen an. Er war es auch, der während der Negativserie von acht sieglosen Partien immer wieder gefordert hatte, optimistisch zu bleiben. Die Leihgabe von Erstligist 1. FC Union Berlin ging in dieser schwierigen Zeit voran. Mittlerweile hat er sich den Status als unverzichtbarer Abwehrchef erarbeitet.

Hansa Rostocks Kai Pröger machte das Spiel keinen Spaß

Einen guten Auftritt lieferte van Drongelen auch vor lautstarker Kulisse mit 42 795 Zuschauern auf dem Betzenberg ab. Mit FCK-Torjäger Boyd hatte der 24-Jährige mehrere Privatduelle. Ein Zweikampf endete in der zwölften Minute etwas unglücklich für den Rostocker. Bei einem Einwurf der Gastgeber war Hansas Defensivkicker mit Boyds Kopf aus Versehen zusammengekracht. Bei der Szene zog sich van Drongelen seine Platzwunde zu. Diese musste genäht werden. Für den Ex-HSV-Spieler wäre der Zusammenstoß aber „nicht ganz so schlimm“ gewesen.

Statistik FC Hansa: Kolke – Neidhart, Malone, van Drongelen (82. Meißner), Roßbach – Dressel, Fröde – Pröger (75. Strauß), Fröling (71. Schröter), Schumacher – Hinterseer (71. Verhoek). Tore: 0:1 Pröger (42.). Schiedsrichter: Sven Waschitzki-Günter. Zuschauer: 42 795.

Unbeirrt machte van Drongelen weiter und hielt mit seinen Abwehrkollegen den Laden hinten dicht. Vorne schlug Hansa eiskalt zu. In der 42. Minute staubte Kai Pröger ab, nachdem FCK-Schlussmann Andreas Luthe einen Schuss von Nils Fröling nur abklatschen lassen konnte. Der Siegtorschütze meinte: „Es war kein schönes Spiel und hat nicht wirklich Spaß gemacht. Der Kampf stand im Vordergrund und das ist das, was auf dem Betzenberg zählt.“

Abwehrchef war in der Schlussphase schwindelig

Auf Pröger und die weiteren Rostocker kam gerade in der zweiten Hälfte viel Defensivarbeit zu. Die Roten Teufel übten Dauerdruck aus. Hansa-Keeper Markus Kolke reagierte beim Schuss des eingewechselten Philipp Klement (53.) und beim Kopfball von Terrence Boyd (80.) glänzend.

„Uns war bewusst, dass Kaiserslautern bei der Kulisse zum Ende noch einmal kommen würde. Wir haben den Vorsprung aber souverän über die Zeit gebracht“, resümierte van Drongelen. Coach Alois Schwartz nahm ihn in der Schlussphase vorzeitig runter. Bei einem Zweikampf wurde der Linksfuß erneut am Kopf getroffen. Obwohl ihm schwindelig war, biss er noch für einige Minuten die Zähne zusammen.

Unter anderem auch für diesen Einsatz machte Schwartz seinen Schützlingen ein großes Kompliment. Die von ihm geforderte Mentalität hätten die Rostocker gezeigt, um in Kaiserslautern zu bestehen. „Ich habe immer gesagt: Wenn man sich reinhaut, kommt das Matchglück auch zurück“, betonte der Hansa-Coach. Er sieht sein Team nach den Siegen gegen Greuther Fürth (2:0) und den 1. FC Kaiserslautern auf einem guten Weg im heißen Endspurt. In diesen gehen die Mecklenburger mit der von van Drongelen weiterhin geforderten breiten Brust.