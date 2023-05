﻿Hansa Rostock: Gelingt Alois Schwartz gegen seinen Ex-Klub die Rettung?

Rostock. Es ist eine ungewöhnliche Konstellation. Vor nicht mal zwölf Wochen wurde Alois Schwartz als Trainer beim SV Sandhausen abgelöst, am Freitag (18.30 Uhr) könnte er seinem langjährigen Verein mit Hansa Rostock den letzten Hoffnungsfunken auf den Klassenerhalt nehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Keine angenehme Situation für den Fußballlehrer, der insgesamt viereinhalb Jahre die sportlichen Geschicke am Hardtwald lenkte und sich dem Verein weiterhin verbunden fühlt. Doch für Sentimentalitäten ist im Abstiegskampf kein Platz. „Da darf ich mir keine Gedanken machen. Ich habe mich nicht entschieden, zu gehen. Meine Aufgabe ist es jetzt, Hansa in der Liga zu halten“, sagt Schwartz.

Schwartz bewahrte Sandhausen vier Mal vor dem Abstieg

Insgesamt vier Mal hat er den SVS vor dem Abstieg bewahrt. „Ich hätte es mir zugetraut, es ein weiteres Mal zu schaffen. Andere waren da anderer Auffassung“, blickt der Coach zurück. Von seinem vorzeitigen Aus im Februar in Sandhausen profitiert jetzt der FC Hansa, der den 56-Jährigen nach der Glöckner-Entlassung im März für die letzten neun Saisonspiele verpflichtet hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jeweils drei Niederlagen und drei Siege stehen seitdem in seiner Bilanz. Mit einem Dreier in Sandhausen und entsprechender Schützenhilfe könnten die Rostocker die Rettung perfekt machen. Voraussetzung: Bielefeld verliert am Sonnabend in Kaiserslautern und Regensburg gewinnt am Sonntag nicht gegen den HSV. In diesem Fall wäre Hansas Klassenerhalt zwei Runden vor Schluss perfekt.

„Das Blatt kann sich auch schnell wieder wenden“

Alois Schwartz will davon nichts wissen. „So weit denke ich noch nicht. Es geht jetzt darum, dieses Spiel für uns zu entscheiden. Was dann kommt, können wir nicht beeinflussen. Wir können nur unser Spiel beeinflussen und hoffen, dass wir es positiv beeinflussen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, alles andere kommt von alleine“, sagt der Trainer und warnt davor, sich nach drei Zu-null-Siegen schon in Sicherheit zu wiegen. „Das Blatt hat sich zuletzt ein bisschen zu unseren Gunsten gewendet, aber es kann ganz schnell auch wieder in die andere Richtung gehen. Wir schauen weiterhin von Spiel zu Spiel und nicht, was danach ist.“

Lesen Sie auch

Für Gegner Sandhausen geht es gegen Hansa wohl schon um alles oder nichts. Unter Trainer Gerhard Kleppinger, dem ehemaligen Schwartz-Assistenten (2013–2016), kassierte das Schlusslicht in den letzten vier Spielen nur eine Niederlage. Im letzten Heimspiel gingen die „Unabsteigbaren“, die sich seit elf Jahren in der 2. Liga halten, als Sieger vom Platz (2:1 gegen Regensburg).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es kommt wieder eine harte Nuss auf uns zu. Sandhausen ist eine gute, robuste Mannschaft, die sich wieder gefestigt hat und um ihre letzte Chance genauso kämpft, wie wir es auch tun werden“, sagt Schwartz, der wieder mit dem zuletzt fehlenden Simon Rhein (Bänderverletzung auskuriert) planen kann.

Bleibt Alois Schwartz bei Hansa? „Ich fühle mich wohl hier“

Planungssicherheit über die Saison hinaus gibt es für den Trainer und den FC Hansa noch nicht. Der Vertrag des 56-Jährigen ist bekanntlich zunächst nur bis zum Saisonende datiert. Ob der als heimatverbunden geltende Schwabe, der in einem Vorort von Mannheim zu Hause ist, länger in Rostock bleibt, ist noch offen. Darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht, sagt der Coach.

„Ich möchte die Sache erst mal positiv zu Ende bringen.“ Es deutet aber einiges darauf hin, dass es mit Schwartz und Hansa weitergehen könnte. „Dass ich mich hier wohlfühle – ich glaube, das kann man sehen und das liegt auch auf der Hand.“ Nach dem Spiel in Sandhausen ist man vielleicht auch in dieser Angelegenheit einen Schritt weiter.