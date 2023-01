﻿4:1 bei Dauerregen: Hansa Rostock siegt im Chaos-Spiel gegen Greuther Fürth

Wolgast: Rossmann zieht Mitte Januar in neuen Supermarktkomplex

Der Bau des Einkaufsareals in der Wolgaster Chausseestraße schreitet weiter voran. In Kürze schließt Rossmann seine Filiale nahe der Innenstadt und eröffnet nahtlos in dem Komplex neu. Auf die Besucher warten mehrere Angebote zum Start. Der Umzug der Drogerie sorgt aber auch für Kritik.