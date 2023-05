﻿Traum-Comeback: Pascal Breier schießt Hansa Rostock zum Sieg gegen Eintracht Braunschweig

Investition

Urlaub an der polnischen Ostsee hoch im Kurs: In Misdroy entsteht riesiger Wasserpark

Seit vielen Jahren gilt Misdroy an der polnischen Ostsee als beliebter Urlaubsort. In der Stadt wird in viele neue Hotelanlagen investiert. In einem Komplex wird aktuell einer der größten Wasserparks an der Ostseeküste gebaut.