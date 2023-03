﻿Hansa Rostock: Lukas Hinterseer trifft dreifach bei Geheim-Test gegen SV Pastow

Die Zweitliga-Kicker des FC Hansa Rostock haben etwas gegen ihre Ladehemmung getan. Mit 12:0 schossen die Ostseestädter den vier Spielklassen tiefer agierenden SV Pastow ab. Am Sonntag geht es zu Hannover 96.

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat am Mittwochnachmittag ein kurzfristig vereinbartes Testspiel gegen den SV Pastow mit 12:0 (4:0) für sich entschieden. Die Partie gegen den Verbandsligisten wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Ostseestadion ausgetragen. Bester Torschütze auf Seiten von Hansa war Lukas Hinterseer mit drei Toren. Der Österreicher stand beim FCH in diesem Jahr noch kein einziges Mal im Spieltagskader.

Viele verschiedene Torschützen bei Hansa Rostock

Per Doppelpack traf Kai Pröger gegen die Pastower. Zudem trugen sich John Verhoek, Dennis Dressel, Nils Fröling, Morris Schröter, Haris Duljevic, Louis Köster und Dong-gyeong Lee je einmal in die Torschützenliste ein.

Pastows Co-Trainer Torsten Kussin meinte: „Wir haben uns gefreut, dass Hansa uns angefragt hat. Es war guter Test, gerade in der ersten Halbzeit haben wir es ganz ordentlich gemacht. Nach dem Seitenwechsel hat Hansa einmal komplett durchgewechselt und wir auch einige Wechsel vorgenommen.“

Mit den zwölf Treffern gegen den SVP holten sich die zuletzt so harmlosen Rostocker etwas Selbstvertrauen. In den vergangenen sechs Partien erzielte Hansa nur einen Treffer. Zusammen mit dem 1. FC Nürnberg (beide 18 Tore) hat der FCH den schlechtesten Angriff der 2. Bundesliga. Am Sonntag wird die Kogge um 13.30 Uhr bei Hannover 96 zu Gast sein.

Tore: 1:0 Pröger (16.), 2:0 Verhoek (30.), 3:0 Pröger (37.), 4:0 Dressel (42.), 5:0 Fröling (52.), 6:0 Duljevic (61.), 7:0 Schröter (70.), 8:0 Köster (72.), 9:0, 10:0 Hinterseer (73., 75.), 11:0 Lee (83.), 12:0 Hinterseer (86.).