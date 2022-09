﻿Hansa Rostock stoppt Negativserie mit 3:1-Sieg gegen 1. FC Magdeburg

Aufatmen beim Fußball-Zweitligisten: Der FC Hansa Rostock landet nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Erfolg. Beim 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg brilliert Kai Pröger vor der Pause mit einem Doppelpack. In der zweiten Hälfte pariert Markus Kolke noch einen Foulelfmeter.

Rostock. Der FC Hansa Rostock ist zurück in der Erfolgsspur. Der Fußball-Zweitligist bezwang am Sonnabend den 1. FC Magdeburg (jetzt 17. Platz/7 Punkte) mit 3:1 (2:0). Damit beendeten die Rostocker (9./12) den Negativtrend von drei Niederlagen in Serie und verhinderten, dass sie tiefer in den Abstiegskampf hineingeraten.

Gegen die Magdeburger nahm Hansa-Trainer Jens Härtel vier Veränderungen in der Anfangsformation vor. Der wiedergenese Ryan Malone, Damian Roßbach, Lukas Scherff und Lukas Hinterseer rückten neu rein. Dafür rotierten Rick van Drongelen, Anderson Lucoqui, Frederic Ananou und Sebastien Thill (alle Bank) raus.