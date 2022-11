﻿Hansa Rostocks neuer Trainer im Gespräch: So tickt Patrick Glöckner

Im Interview mit der OZ erklärt der neue Trainer von Hansa Rostock: was er von seinen Spielern hält und was er von ihnen fordert, was er für ein Typ ist und was er Skeptikern entgegnet, die bei ihm mangelnde Erfahrung vermuten.

Rostock. Seit einer Woche ist Patrick Glöckner als Cheftrainer beim FC Hansa Rostock im Amt. Im ersten großen Interview, das der Frankfurter der OZ gab, beschreibt er seine ersten Eindrücke von Mannschaft und Spielern. Der 45-Jährige erklärt, was ihn mit Michael Ballack verbindet, welche Werte er hoch hält, was ihn nervt und wie er mit Vorurteilen umgeht.

Die Spieler sind im Urlaub, Sie sind noch hier. Was steht jetzt noch an Aufgaben an?

Es geht um organisatorische Dinge und Termine. Und ich führe Gespräche mit den Mitarbeitern, um die Arbeitsbereiche klar aufzuteilen.

Sie haben bei Ihrer Vorstellung gesagt, Hansa sei für Sie der nächste Step. Wo wollen Sie noch hin – mit Hansa und generell als Trainer?

Ich bin keiner, der sich über die Zukunft große Gedanken macht. Ich versuche, tagtäglich die beste Leistung zu bringen – dann ist der Weg automatisch geebnet. Mal braucht es ein bisschen Glück oder ein gutes Netzwerk. Und mal funktioniert es nicht so, wie du es dir vorstellst. Dann musst du trotzdem spontan reagieren, deine Situation neu bewerten und anpassen.

„Brauche gute Infrastruktur und Staff, dem ich vertrauen kann“

Bevor Jens Härtel nach Rostock kam, galt der Trainerstuhl bei Hansa als Schleudersitz. Wie groß ist Ihr Respekt vor dieser Aufgabe?

Ich habe keine Angst vor solchen Aufgaben. Ich hatte bei Waldhof Mannheim mit Bernhard Trares einen Vorgänger, der auch gute Leistungen gebracht hat. Ich mache meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen, investiere viel, lege viel Leidenschaft rein und bin sehr akribisch. Mehr kann ich nicht tun.

Die OZ-Reporter Sönke Fröbe (l.) und Christian Lüsch im Gespräch mit Trainer Patrick Glöckner. © Quelle: Jens Scholz

Sie waren seit Sommer ohne Verein, warum hat es bis zum neuen Job so relativ lange gedauert? Sie wurden bei mehreren Klubs als Trainer gehandelt.

Es gab Anfragen, und man führt Gespräche, um sich einen Eindruck von den relevanten Vereinen zu verschaffen. Für mich ist immer wichtig, dass ich professionell arbeiten kann. Ich brauche eine gute Infrastruktur, einen Staff, dem ich vertrauen kann. Der mit mir gut arbeitet, vom Fußball-Sachverstand und vom Menschlichen her auf einem guten Niveau ist.

Glöckners Überzeugung: Leistung zahlt sich aus

Sportchef Pieckenhagen hat Sie geholt, weil er Sie kennt und Ihre Arbeit schätzt. Wie wichtig ist ein gutes Netzwerk als Trainer?

Beim Fußballlehrer-Lehrgang sagt man, dass Netzwerk-Kompetenz die wichtigste Kompetenz ist. Für mich ist das eher sekundär. Wenn du Leistung bringst, wirst du auch so nach oben kommen. Für mich ist ein Netzwerk nur wichtig, um sich fachlich auszutauschen.

Wie beurteilen Sie die Qualität des Hansa-Kaders?

Sie entspricht dem, was die Mannschaft gezeigt hat. Sie ist in der Lage, die Klasse zu halten und die Ziele zu erreichen. Ich glaube schon, dass wir noch eine Entwicklung nehmen können, in die Richtung, die der Verein sehen möchte. Deswegen hat Hansa mich geholt. Ich hoffe, dass die Spieler da auch mitgehen wollen.

Thill und Lee – Glöckner erkennt Qualität der beiden Neuzugänge

Die Winterpause bietet die Gelegenheit, den Kader noch mal zu verändern. Muss nachjustiert werden?

Im Großen und Ganzen nicht, denke ich. Es kommt ja noch der eine oder andere Spieler zurück, der nicht zur Verfügung stand. Falls ein realistisches Highlight auf den Markt kommt, kann man da schon noch mal drüber nachdenken.

Spieler wie Sebastien Thill und Dong-gyeong Lee sind mit hohen Erwartungen verpflichtet worden, haben diese aber bisher nicht erfüllen können. Setzen Sie auf die beiden in der Rückrunde?

Zunächst mal freue ich mich auf beide, sie sind beide Nationalspieler. Um ein Gefühl für die Jungs zu bekommen, habe ich mir die besten Szenen von beiden Spielern angeschaut. Wenn ich sehe, was sie in der Vergangenheit geleistet haben, muss ich sagen: Es sind zwei außergewöhnlich gute Fußballer. Wenn sie bei Hansa das bringen, was sie vorher gezeigt haben, können wir uns auf diese Spieler freuen.

Tür für Munsy und Meißner nicht geschlossen

John Verhoek ist seit Jahren ein wichtiger Spieler bei Hansa, trifft in dieser Saison aber nicht wie erhofft. Wie können Sie ihm helfen, aus seiner Tor-Krise herauszukommen?

Man kann jedem Spieler helfen, indem man ihn in seinen Stärkenbereich führt. Johnny ist ein Spieler, der im Strafraum Zuhause ist und dort mit Bällen gefüttert werden muss. Wenn wir das hinbekommen, wird er auch wieder treffen.

Die Spieler sind schon im Urlaub, Trainer Patrick Glöckner noch bei der Arbeit. © Quelle: scholzpressebild.de

Mit Ridge Munsy und Thomas Meißner hat Ihr Vorgänger zwei Spieler suspendiert. Wie sieht ihre Perspektive aus?

Ich werde mich mit ihnen austauschen und dann denke ich schon, dass die Tür offen ist. Es sieht danach aus, dass sie wieder zurückkommen werden.

Wie steht Patrick Glöckner zur Einbindung von Nachwuchskräften in die Bundesliga-Mannschaft?

Ich freue mich über jedes Talent, das sich empfiehlt und das wir zu den Profis einladen können. Überall, wo ich bisher gearbeitet habe, wurde auf das Thema Durchlässigkeit Wert gelegt. Daran werde ich festhalten. Ich habe mir am Sonntag das Spiel unserer U23 angeschaut, um einen ersten Eindruck zu bekommen.

Glöckners Eigenschaften: Offen, umgänglich, positiv

Welche Charakter-Eigenschaften beschreiben Sie am besten?

Ich bin ein offener, umgänglicher und positiv denkender Mensch, der mit Leidenschaft dabei ist, der auch gern an seine Grenzen geht. Ich versuche immer, das beste in den Menschen zu sehen, mit denen ich zu tun habe. Ich setze auf gute Stimmung in der Kabine und beim Training. Aber jeder muss wissen, wann er Leistung bringen muss.

Patrick Glöckner beim Interview im Rostocker Ostseestadion. © Quelle: Jens Scholz

Was nervt Sie an anderen Menschen?

Eigentlich nicht viel, denn jeder Mensch ist auf seine Weise anders. Aber ich umgebe mich gern mit Menschen, die positiv denken und denen ich vertrauen kann. Bei den Spielern, die ich trainiere, möchte ich zusätzlich den Willen sehen, dass sie weiterkommen wollen. Wer nicht an sich arbeiten will, oder sich hängen lässt, ist bei mir an der falschen Adresse.

Wie wichtig war es Ihnen, dass Nicolas Masetzky bei Hansa Ihr Assistenztrainer wird? Wären Sie auch ohne ihn gekommen?

Es war ein Kann, aber kein Muss. Ich bin froh, dass wir gemeinsam verpflichtet werden konnten, denn es erleichtert meine Arbeit. Nico weiß, wie ich ticke, kennt meine Anforderungen und Abläufe. Er wird mir helfen, sie hier schnell umzusetzen. Ich habe in den ersten Tagen mit Uwe Ehlers, Dirk Orlishausen, Björn Bornholdt und Vincent Leifholz fantastische Mitarbeiter kennengelernt. Mein Eindruck nach der Englischen Woche: Alle haben Bock, keiner schaut auf die Uhr. Ich denke, wir werden ein gutes Team.

„Jeder hat mal angefangen“

Was entgegnen Sie Menschen, die Bedenken haben, weil Sie nie zuvor als Cheftrainer eines Zweitligisten in der Verantwortung standen?

Für mich gibt es da keinen Unterschied, weil sich die Arbeitsweise nicht großartig zum Beispiel von der in der 3.Liga unterscheidet. Jeder hat mal angefangen, niemand wird als Zweitliga-Trainer geboren. Es gibt viele Beispiele, wo es funktioniert hat.

Ich habe bisher als Co-Trainer in der 2. Liga zwar „nur“ in der zweiten Reihe gestanden. Aber ich habe sehr viel gesehen und gelernt. Dazu kommen 125 Profi-Spiele, bei denen ich als Trainer in der Verantwortung stand. Es geht unter anderem um Wissen, um Führung und klare Ansagen. Wer für eine Aufgabe alles Notwendige mitbringt und die entsprechende Lizenz hat, ist qualifiziert.

Was wären Sie geworden, wenn es mit der Karriere im Fußball nichts geworden wäre?

Ich hatte immer einen guten Plan A – und das Ziel, den durchziehen. Mein erster Trainerschein war die C-Lizenz. Auf dem Kärtchen, auf dem das vermerkt war, waren noch drei Felder frei - für B-, A- sowie die Fußballlehrer-Lizenz . Ich wusste, dass ich keine Ruhe geben werde, ehe nicht alle vier Felder ausgefüllt sind. Mein Ziel war es schon immer, das maximal Mögliche zu erreichen.

Patrick Glöckner hat vor Jahren für Kosmetik-Werbung gemodelt. © Quelle: OZ-Repro

Immer, wenn Sie sich als Coach verändert haben, war Ihre Arbeit als Model und Ihre Agentur in Frankfurt ein Thema. Wie viel Ihrer Zeit und Energie steckt da heute noch drin?

Seit ich 2017 meine Fußballlehrer-Lizenz gemacht habe, bin ich da komplett raus. Damals war es außergewöhnlich, dass sich Sportler selbst vermarkten. Das ist heute anders. Für mich war das damals eine interessante Erfahrung.

Trainer mag es, Menschen um sich herum zu haben

Stadt oder Rostocker Umland – wo wollen Sie wohnen?

Ich bin noch auf der Suche und ein Mensch, der gerne Leute um sich hat. Ich gehe gern in die Stadt, sitze im Cafe und arbeite auch von dort aus mal mit meinem Laptop.

Wo und wie entspannt sich Patrick Glöckner von seiner Arbeit?

Beim Fitness-Training, bei Netflix, beim Stadtbummel. Im Sommer bin ich gern am Strand, im Winter fahre ich Snowboard oder sitze einfach mal im Café.

Am Freitag feiert der Coach Geburtstag – in Frankfurt am Main

Ihre Lieblingsziele für den Urlaub?

Ich habe keine besonderen: Ich entscheide meistens kurzfristig und spontan, wohin ich reise. Es hängt auch davon ab, was ich gerade brauche.

Sie werden am kommenden Freitag 46 Jahre alt. Wo und wie werden Sie den Tag verbringen?

Ich werde in Frankfurt sein, habe aber nichts Spezielles geplant. Wahrscheinlich wird es ein relativ normaler Tag werden, bei dem ich Freunde treffen und mit ihnen essen gehen werde.

Nach den ersten Arbeitstagen und dem Gewinn von vier Punkten in zwei Spielen gelöst: Patrick Glöckner. © Quelle: Jens Scholz

MV ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Haben Sie hier schon mal Urlaub gemacht?

Nein, noch nicht. Wenn ich mal hier war, gab es berufliche Gründe. Wie schön es ist, habe ich aber trotzdem mitbekommen.

Spielte die relativ abgeschiedene geografische Lage von Rostock eine Rolle bei Ihren Wechsel-Überlegungen? Schließlich kann man nicht mal kurz nach Frankfurt fahren.

Ich war nicht in der Situation, es mir aussuchen zu können. Ich freue mich darauf, hier arbeiten zu dürfen. Die meiste Zeit des Tages verbringe ich bei der Arbeit. Ich empfinde es aber durchaus als Glück, dass die Stadt und die Umgebung so schön sind.

Freundschaft mit Ballack entstand bei einer Reha

Kennen sich und schätzen einander seit vielen Jahren: Michael Ballack (l.) und Patrick Glöckner – hier während eines Stadionbesuchs in Chemnitz im Jahr 2019. © Quelle: Haertelpress/Imago

Sie sind gut mit Michael Ballack befreundet, wie kam es eigentlich dazu?

Wir kennen uns seit der Zeit, als er in Kaiserslautern gespielt hat und ich bei Eintracht Frankfurt. Wir waren damals beide verletzt und bei Klaus Eder in Donaustauf zur Reha. Da haben wir vier, fünf Wochen zusammen verbracht. Wir haben dann natürlich nicht nur die Zeit beim Reha-Training genutzt, sondern auch die außerhalb. Seitdem, es muss 1998 gewesen sein, sind wir eng befreundet.

In ein paar Tagen beginnt die WM in Katar. Werden Sie die Spiele verfolgen wie bei jeder Weltmeisterschaft vorher auch?

Ja. Auf der einen Seite mit dem analytischen Blick, um zu sehen: Was können die neuen Trends sein, was machen andere? Andererseits wird es aber auch Spiele geben, die ich mir aus Spaß anschaue, um einfach mal abzuschalten.

Es gab zuletzt Fanproteste in den Stadien, bei denen dazu aufgerufen wurde, die WM zu boykottieren - zumindest, was den Fernsehkonsum angeht. Haben Sie Verständnis dafür?

Verständnis habe ich generell für vieles. Jeder muss selbst wissen, wie er damit umgeht. Aber letztendlich ist die Entscheidung so gefallen. Ich versuche immer zu schauen, dass sich jeder in den Situationen wohlfühlt und man vielleicht auch ein paar Werte vermitteln kann in Sachen Menschenrechte. Vielleicht ist es für das Land eine große Chance, sich bei den anderen was abzuschauen und in vielen Dingen ein bisschen offener zu werden.

Von Sönke Fröbe und Christian Lüsch