﻿„Voll auf Sieg!“: Hansa Rostocks Jasper van der Werff ist besonders motiviert

Rostock. Jasper van der Werff hat die medizinische Abteilung des FC Hansa Rostock schneller kennengelernt, als ihm lieb war. Zwei Tage nach seiner Verpflichtung knickte die Leihgabe des SC Paderborn im Testspiel gegen den FC Sevilla (2:1) um und musste zur Pause ausgewechselt werden.

Gut zwei Wochen setzte ihn die Sprunggelenkverletzung außer Gefecht. Im Pokal-Spiel beim FSV Frankfurt (4:1 nach Elfmeterschießen) stand van der Werff wieder im Kader – und musste nach dem frühen Aus von Oliver Hüsing in die Bresche springen. 109 Minuten lang stand er bei seinem Comeback auf dem Platz. „Das war schon hart, hat aber funktioniert. Der Fuß hat gehalten“, konstatierte der Innenverteidiger zufrieden.

In Paderborn verlor van der Werff seinen Stammplatz

Nach Lage der Dinge wird van der Werff im Heimspiel gegen Hannover 96 (13 Uhr, Ostseestadion, OZ-Liveticker ab 12.30 Uhr) Hüsing (Sehnenriss im linken Oberschenkel) in der Dreierkette ersetzen. „Er ist eine Option“, bestätigt Trainer Alois Schwartz.

Nach einer „uncoolen Saison“ in Paderborn, in der er früh seinen Stammplatz verlor, ist van der Werff hochmotiviert. Es habe Meinungsverschiedenheiten mit Trainer Lukas Kwasniok gegeben, berichtet der Schweizer, der auch die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt. „Und dann war ich raus.“

Der 24-Jährige war auf Anhieb von Hansa überzeugt

Der 24-Jährige suchte eine neue sportliche Herausforderung – und fand sie in Rostock. „Ich habe mir alles angeschaut und war direkt voll überzeugt“, sagt der von mehreren Vereinen umworbene Rechtsfuß.

Oldschool-Spieltag Oldschool-Spieltag im Ostseestadion. Zum zweiten Heimspiel der Saison ruft der FC Hansa Rostock seine Fans auf, ihre alten Fahnen, Schals und Trikots zu entstauben und diese im Ostseestadion zu präsentieren. „Hängt eure fast vergessenen Zaunfahnen auf, schwenkt eure alten Fahnen in der Luft und lasst eure alten Gaströten vibrieren“, heißt es auf der Vereinshomepage.

Van der Werff fühlt sich an der Küste wohl – trotz einer Fernbeziehung. Seine Freundin studiert in Köln. „Ich finde es megaschön in Rostock“, schwärmt der Defensivmann. Vor allem der Hafen und das Meer haben es ihm angetan. In dieser Woche war er erstmals in der Ostsee baden.

Seine Eltern zogen in den Neunzigerjahren in die Schweiz

Die Mannschaft habe ihn sehr gut aufgenommen, erzählt der in St. Gallen geborene van der Werff, der sich selbst als spielerischen Innenverteidiger bezeichnet. Sein Ziel: „Ich möchte einfach mit der Mannschaft erfolgreich sein.“

Mitte der Neunzigerjahre zogen seine Eltern aus den Niederlanden in die Schweiz, arbeiteten als Physiotherapeuten und wurden in der Alpenrepublik sesshaft. Fußball war in der Familie immer präsent. Sein ­Vater kickte im Amateurbereich. Jaspers älterer Bruder Sebastian (37) spielte einst für den St. Galler Nachwuchs, den SC Brühl und den FC Gossau, wo er im vergangenen Jahr seine Laufbahn beendete. Der jüngere Bruder Florian (20) steht beim FC Gossau unter Vertrag.

Von St. Gallen über Salzburg und Basel nach Deutschland

Jasper startete beim FC St. Gallen seine Karriere, debütierte im Februar 2018 in der Super League, ehe er im Sommer zum österreichischen Topklub FC Red Bull Salzburg wechselte. Im Januar 2020 kehrte der frühere Jugend- und U-21-Nationalspieler in die Schweiz zurück und wurde für eineinhalb Jahre an den FC Basel ausgeliehen. Perspektivisch möchte van der Werff, der bei Hansa das Trikot mit der Nummer 22 trägt, den Sprung in die Bundesliga schaffen und sich für die Nationalelf empfehlen.

Jasper van der Werff (r.) wechselte im Sommer 2018 vom FC St. Gallen zu Red Bull Salzburg. Sein Trainer war dort Marco Rose – heutiger Coach von RB Leipzig. © Quelle: GEPA pictures/ Mathias Mandl

Der Auftakt mit den Hanseaten, die mit zwei Siegen an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga stürmten und in die zweite Runde des DFB-Pokals einzogen, macht Lust auf mehr. Trotz des erfolgreichen Saisonstarts hält der 1,88 Meter große Abwehrspieler den Ball flach. „Es sind erst zwei Spiele gespielt. Wir haben zwar sechs Punkte, wissen aber auch, dass die Spiele nicht extrem überzeugend waren“, räumt van der Werff ein.

Bei Hannover 96 herrscht nach dem ernüchternden Auftakt mit zwei Unentschieden und dem Pokal-Aus bei Drittligist Sandhausen Unruhe. Trainer Stefan Leitl ist in die Schusslinie geraten. Van der Werff lässt sich davon nicht blenden. Die 96er verfügen über eine gute Mannschaft, ist er überzeugt. „Wenn es bei ihnen am Sonnabend nicht läuft und wir aggressiv und gut im Spiel sind, wird es doppelt schwer für sie. Deswegen werden wir direkt Gas geben. Wir spielen voll auf Sieg!“

