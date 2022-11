﻿Urlaubsfotos aus aller Welt: Hier entspannen Profis und Betreuer von Hansa Rostock

Drei Wochen Pause haben die Profis von Hansa Rostock, ehe am 5. Dezember die Vorbereitung auf die Rückrunde startet. Der amerikanische Kontinent ist in diesem Jahr besonders beliebt als Reiseziel. Wo Ryan Malone, Lukas Scherff oder Uwe Ehlers gerade unterwegs sind.

Ryan Malone verbringt einen Teil seines Winterurlaubs mit seiner Frau Kate und der gemeinsamen Tochter Blair Kathleen in der amerikanischen Heimat. Die junge Familie ist bereits in Weihnachtsstimmung.

Rostock. Während in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft mit einigen Nebengeräuschen über die Bühne geht, bleibt für die Profis des FC Hansa Rostock Zeit zum Urlauben. Erst am 5. Dezember bitte Coach Patrick Glöckner sein Team zum Start der Rückrundenvorbereitung wieder nach Rostock.

Die Kicker hinterlassen nicht nur Spuren im Sand, sondern auch in den sozialen Netzwerken, wo sie private Impressionen mit ihren Fans teilen.

Ryan Malone sendet schon im November weihnachtliche Urlaubsgrüße aus den USA. Natürlich ließ sich der Mann aus Massachusetts auch das Auftaktspiel der Amerikaner bei den Weltmeisterschaft in Katar gegen Wales nicht entgehen. Vor dem Heimatbesuch machte der 30-Jährige mit seiner Frau Kate bereits einen Abstecher nach Paris und zeigte sich dort beim Kinderwagenschieben unterm Eiffelturm.

Ryan Malone unterstützte die amerikanische Nationalmannschaft beim ersten WM-Spiel gegen Wales vom Fernseher aus. © Quelle: privat/Instagram

Ebenfalls über den großen Teich zog es Morris Schröter mit Freundin Lisa. Beide veröffentlichten Fotos aus einem Klub in Orlando, Florida. Später ging es in die Natur, in den Kelly Park vor den Toren der Stadt. Größte Attraktion dort: mit dem Kajak den Flusslauf der Rock Springs entlang.

Morris Schröter schippert gemütlich durch den Kelly Park in Florida. © Quelle: Screenshot/Instagram

Eher ins Warme wollte Dennis Dressel. Zusammen mit Freundin Verene verschlug es ihn auf die Malediven. Bei 28 Grad lässt das Pärchen dort Beine und Seele baumeln.

Meerblick gibt es auch für Sébastien Thill, der nach seiner Reise mit der luxemburgischen Nationalmannschaft etwas später in den Urlaubsmodus wechselte.

Sébastien Thill war erst noch auf Länderspielreise, ehe er Sonne und Strand genießen konnte. © Quelle: Screenshot/Instagram

Strand hat auch Lukas Scherff für sich auserkoren. In Manavgat entspannt er sich ein paar Tage mit Freundin Vivian. Noch ist die Türkei für den Schweriner ein Ort zum entspannen. Im Januar weht dann ein anderer Wind, wenn Hansa ein paar Kilometer weiter nördlich in Belek wieder sein Trainingscamp aufschlägt.

Erst Urlaub, später Trainingslager. Lukas Scherff verbringt in diesem Winter reichlich Zeit in der Türkei. © Quelle: privat/Instagram

Sonne, aber keine zweistelligen Temperaturen, gab es auch für Damian Roßbach und seine Frau Jennifer sowie den gemeinsamen Hund. Stattdessen freute sich das Trio über Schnee in einem Alpenpanorama im österreichischen Wintersportort Seefeld.

Entspannter Kaffee bei den Roßbachs im österreichischen Seefeld. © Quelle: privat/Instagram

Schnee, und zwar en masse, fand Hansas Torwarttrainer Dirk Orlishausen auf seiner Reise durch Schweden vor. Gemeinsam mit seiner Frau Monique stieß er dabei auch auf durchaus seltsames Hundespielzeug.

Verreist war auch Orlishausens Kollege aus dem Rostocker Trainergespann, Uwe Ehlers. Zusammen mit Hansa-Pressesprecherin Marit Scholz sowie Kumpel und Ex-Teamkollege Thomas Gansauge und dessen Frau Alicia war Chicago das Ziel.

Das Ehepaar Duljevic nutzte die freie Zeit in erster Linie zum Geburtstag feiern. In Mailand beging das zweite Kind von Sara und Haris, Sohn Džan, am 15. November seinen ersten Geburtstag. Am Tag darauf wurde der Hansa-Profi selbst 29.

Unterwegs war auch Anderson Lucoqui. Hansas Leihspieler verbrachte zunächst ein Wochenende in Berlin bei Konzerten am Olympiastadion, ehe er nach Nordamerika flog. "Nicht so schlecht, eine Familie zu haben, die in Kanada lebt", schrieb er unter ein Foto. Mit seiner Schwester war er unter anderem in einer Spielhalle in Montreal.

Etwas weiter südlich, aber auch auf dem amerikanischen Kontinent, lädt Frederic Ananou seine Akkus auf. Er postete ein Bild aus der mexikanischen Stadt Tulum, die am karibischen Meer liegt.

Wohin es Ersatzkeeper Nils Körber verschlagen hat, ist indes nicht ganz klar. Seine Freundin Natascha teilte jedoch ein Bild der gemeinsamen Tochter am Flughafen Berlin-Brandenburg.

Hansas Ersatzkeeper Nils Körber kurz vorm Abflug. © Quelle: privat/Instagram

Belegt ist hingegen der Urlaub von Ridge Munsy und seiner Frau Acelya in Malaysia, denn die hinterließ ein entsprechendes Foto in ihrer Instagram-Story. Zuvor hatte Munsy bereits einen Abstecher in seine Schweizer Heimat nach Zürich gemacht.

Ridge Munsy und seine Frau Acelya verbringen ein paar Tage in Malaysia. © Quelle: Screenshot/Instagram

Auf die Kapverden zog es Hansa-Torhüter Markus Kolke. Der November zählt auf der Inselgruppe vor der Küste Westafrikas zu den besten Urlaubsmonaten: Tagsüber herrschen durchschnittlich 28 und nachts 23 Grad. Die Wassertemperatur im Atlantik beträgt angenehme 26 Grad.

