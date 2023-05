﻿Lukas Hinterseer hat John Verhoek aus Hansa-Startelf verdrängt: Trainer Alois Schwartz erklärt die Gründe

Rostock. Lukas Hinterseer war bei Hansa gefühlt schon abgeschrieben. In der Hinrunde kam der Österreicher unter Trainer Jens Härtel zwar regelmäßig zu Einsätzen, wirklich überzeugen konnte der Stürmer dabei aber nicht. Nachfolger Patrick Glöckner sortierte den Teilnehmer der Europameisterschaft von 2016 in Frankreich dann de facto aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Schlussphase der Zweitliga-Saison ist Hinterseer plötzlich wieder gefragt. Alois Schwartz setzt auf den international erfahrenen Angreifer, der den langjährigen Platzhirsch im Sturmzentrum auf die Reservebank verdrängt hat: John Verhoek muss sich mit der Jokerrolle begnügen.

Trainer Schwartz: Hinterseer arbeitet defensiv gut für die Mannschaft

„Lukas hilft Kai Pröger und Nils Fröling beim ersten Anlaufen und macht das richtig gut“, sagt Schwartz und sieht die Rolle des gebürtigen Kitzbühelers positiv: „Er arbeitet defensiv einfach gut für die Mannschaft.“ Seit der neue Trainer da ist, stand Hinterseer in sechs Spielen am Stück in der Startelf. Vier Mal gingen die Rostocker als Sieger vom Platz. Bei der unglücklichen Heimniederlage gegen Holstein Kiel (2:3) erzielte der 13-fache österreichische Nationalspieler sein zweites Saisontor. Mit zwei Treffern und zwei Vorlagen liegt er gleichauf mit Verhoek.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass Hinterseer wieder erste Wahl sein würde, war vor dem Rückrundenstart nicht abzusehen. Unter Härtel noch Stammkraft, nahm Glöckner den 32-jährigen Routinier gleich im ersten Spiel unter seiner Regie aus der Startelf. Auch in der langen Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte konnte Hinterseer keine Werbung in eigener Sache machen. Im Trainingslager in Belek blieb er blass und ohne Tore, während Verhoek seine Ladehemmung abzulegen schien. Mit vier Treffern in drei Testspielen war der 34-jährige Niederländer Hansas bester Schütze.

Hinterseer nutzte seine Chance nach Verhoeks Platzverweis

Mit Beginn der Rückrunde war Hinterseer raus: In den ersten sechs Spielen schaffte es der Rechtsfuß, der im Sommer als Härtels Wunschspieler von Ligakonkurrent Hannover 96 gekommen war und einen bis 30. Juni 2024 datierten Zweijahresvertrag erhalten hat, nicht mal in den 20-köpfigen Spieltagskader. Umso überraschender kam sein Startelf-Comeback unter Alois Schwartz. Der Trainer hielt auch an dem Österreicher fest, nachdem Verhoek gegen Jahn Regensburg (2:0) seine achtmonatige Liga-Ladehemmung beendet hatte. Beim Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen (2:1) erhielt erneut Hinterseer den Vorzug vor dem Niederländer.

Lesen Sie auch

Unter Schwartz wurde Hinterseer wieder Stammspieler

„Johnny hatte ein bisschen Probleme, und dann war da ja auch die Gelb-Rote Karte in Magdeburg“, erklärt Schwartz mit Blick auf seinen Einstand als Hansa-Trainer im Ostduell (0:3), als Verhoek seine bereits dritte Spielsperre in dieser Saison kassierte. Für den gesperrten Niederländer durfte eine Woche später gegen Kiel Hinterseer erstmals seit dem Härtel-Rauswurf Anfang November wieder in der Startelf ran. „Lukas hat diese Chance genutzt“, urteilt Schwartz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und das nicht durch Tore, sondern vor allem dadurch, dass er die gegnerischen Spieler beim ersten Anlaufen unter Stress setzt oder sie auch mal verwirrt. In Sandhausen bereitete er zudem Nils Frölings Führungstreffer vor. „Er macht es eher ein bisschen schlauer, Johnny dagegen mit seiner Mentalität, seiner Leidenschaft, seiner robusten Zweikampfführung“, erklärt der Trainer, der sein viermal in Folge siegreiches Team ohne Not wohl nicht verändern würde. „Bei Lukas hat es funktioniert, deswegen hat er die Nase vorn.“ Vermutlich auch am Sonntag im nächsten Abstiegsduell beim 1. FC Nürnberg.

OZ