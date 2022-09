﻿Hansa Rostock hofft auf Trendwende gegen den 1. FC Magdeburg

Rostock. Ostduell mit brisanter Ausgangslage: Der FC Hansa Rostock will am Sonnabend (Anpfiff: 13 Uhr) im Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg den Negativtrend stoppen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie hatte es unterhalb der Woche viel Redebedarf bei den Ostseestädtern gegeben. Unter anderem hatte sich der Mannschaftsrat zusammengesetzt. Zudem besprach Hansa-Coach Jens Härtel mit Kapitän Markus Kolke einige Dinge.

„Was da besprochen wurde, bleibt natürlich intern“, sagte Härtel mit einem leichten, süffisanten Lächeln. Offensichtlich ist jedoch, dass über die Frage nach dem richtigen Spielsystem und das Abstellen krasser individueller Fehler intensiv diskutiert werden durfte. Beide Sachen hatte Härtel nach der vergangenen Niederlage bei Fortuna Düsseldorf (1:3) klar angesprochen.

Trainer will sich noch nicht auf System festlegen

Die Grundordnung im 3-5-2 mit Dreier-Abwehrreihe und zwei Sturmspitzen war zuletzt von wenig Erfolg gekrönt. Härtel hatte das System vor der Saison eingeführt, um seine Mannschaft flexibler auszurichten. Für ihn ist mittlerweile auch eine Rückkehr zum 4-2-3-1 denkbar, mit dem die Rostocker vergangene Saison vorzeitig den Klassenverbleib schafften. Dabei agieren die Hanseaten defensiv mit einer Viererkette und vorne mit einem Angreifer.

„Beide Varianten haben wir unterhalb der Woche im Training ausprobiert. Sie haben jeweils ihre Vor- und Nachteile“, erklärt der Rostocker Trainer und wollte sich noch nicht festlegen, wie er gegen Magdeburg spielen lassen will. „Eine gewisse Flexibilität“ will sich Härtel dennoch beibehalten.

Ostseestadion ist ausverkauft

Er und seine Schützlinge stehen gegen den FCM unter großem Erfolgsdruck. Sollten die Rostocker die Partie erneut vergeigen, würden sie tiefer in den Abstiegskampf reinrutschen und unangenehme Wochen folgen. Noch beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang 16 vier Zähler. Nach der Begegnung steht eine zweiwöchige Länderspielpause an.

Zuvor wartet noch eine stimmungsvolle Kulisse im Ostseestadion. Die Partie wird mit 26.500 Zuschauern ausverkauft sein. Das Duell ist aufgrund der großen Rivalität beider Fanlager als Hochrisikospiel eingestuft worden. Rund 2500 Anhänger werden aus Magdeburg erwartet.

Mehr Griffigkeit gefordert

Damit die Gästefans in Rostock nichts zu jubeln haben, fordert Härtel von seiner Mannschaft wieder mehr Griffigkeit in den Eins-gegen-eins-Duellen. Die Eigenschaft hatten die Mecklenburger in den vergangenen Partien vermissen lassen, vor allem auswärts. Einen Grund für die stark schwankenden Auftritte hat der Übungsleiter noch nicht wirklich gefunden. Er betont, dass gegen den FCM die Grundtugenden wie Aggressivität, Kompaktheit und Zweikampfführung wieder gefragt sein werden. Zudem gilt es die krassen individuellen Fehler abzustellen. Die hatten sich zuletzt beim FCH gehäuft.

Während bei Hansa zuletzt die Formkurve nach unten zeigte, kommen die Magdeburger mit Rückenwind. In der Vorwoche gewannen sie kurz vor Schluss mit 2:1 gegen Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth – unter den Augen von Härtel. „Sie kreieren viele Chancen und waren defensiv stabiler als in den Spielen davor“, beobachtete der 53-Jährige. Er hat die Bördestädter viereinhalb Jahre erfolgreich trainiert und mit ihnen 2018 den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Wenige Monate danach war für Härtel wegen ausbleibenden Erfolgs Schluss beim FCM.

Rhein fehlt noch länger

Ein Sieg würden dem Trainer und seiner FCH-Elf am Sonnabend gut zu Gesicht stehen. Weiterhin verzichten müssen die Rostocker auf Simon Rhein. Der Mittelfeldmann plagt sich seit rund drei Wochen mit einer Fußverletzung herum. Zuletzt hatte er versucht, die Belastung zu steigern, musste dabei aber Rückschläge einstecken.

Ansonsten hat Härtel die Qual der Wahl. Auch der zuletzt angeschlagene Ryan Malone wirkte in dieser Woche wieder schmerzfrei im Training mit. Er hat aus dem Rostocker Kader zusammen mit Morris Schröter eine Magdeburger Vergangenheit.