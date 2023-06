﻿Hansa Rostock holt Verteidiger Oliver Hüsing zurück

Laufen

Rostocker Firmenlauf 2023 am Mittwoch: Das Sportevent ab 17 Uhr im Liveticker

Firmenlauf am Mittwoch (21. Juni) im Rostocker Stadthafen. Dieses Jahr gehen rund 3300 Sportler an den Start. Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das Event mit einem Live-Blog. Wir stellen die Teams vor, führen Interviews mit Laufenthusiasten, fangen die Stimmung an der Strecke ein. Der Blog startet 17 Uhr.