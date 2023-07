﻿Hansa Rostock: Hüsing eine Option gegen Nürnberg? Das sagt Coach Alois Schwartz

Rostock. Ein wenig überraschend könnte Oliver Hüsing eine Option für das Heimspiel des FC Hansa Rostock am Sonntag (Anpfiff: 13.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg werden. Der Innenverteidiger hatte bereits am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Erst vor zwei Wochen hatte sich Hüsing beim Testspiel gegen Pogon Stettin (2:0) einen Muskelbündelriss zugezogen. Der Heilungsprozess scheint beim 30-Jährigen schneller vorangegangen zu sein, als zunächst gedacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa Rostock: Hüsing mit guter Trainingsleistung

Auf der Pressekonferenz vor der Nürnberg-Partie sagte Hansa-Coach Alois Schwartz, dass Hüsing seine Reha sehr gut absolviert hätte. Auch im Training hätte sich der Abwehrmann ordentlich präsentiert. „Er hat eine gute Trainingsleistung gezeigt. Jetzt müssen wir schauen, wie es zum Sonntag aussieht“, kommentierte der 56-Jährige. Er machte keinen Hehl daraus, dass auch ein gewisses Risiko mitschwingt, sollte der Neuzugang von Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld gegen den FCN zum Einsatz kommen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine endgültige Entscheidung zu Hüsing habe Schwartz noch nicht getroffen. Die Eindrücke der verbleibenden Einheiten dürften da auch eine Rolle spielen. „Wir hoffen, dass der Muskel nach der Verletzung keine Reaktion zeigt“, so Schwartz, der Hüsing kürzlich in den fünfköpfigen Mannschaftsrat bestimmt hat.

OZ