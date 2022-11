﻿Hansa Rostock II: Co-Trainer Liutyi wechselt zur U 17

Rostock. Beim Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock gibt es Veränderungen in den zwei Trainerstäben des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ). Die zweite Mannschaft (U 23) der Ostseestädter erhält fortan mit Markus Gaedke einen neuen Assistenzcoach. Er wird den Chefcoach Kevin Rodewald im Oberliga-Team unterstützen.

Bislang fungierte Vladimir Liutyi seit Saisonbeginn als Co-Trainer in der U 23. Diese Aufgabe wird er ab sofort in Doppelfunktion mit Uwe Speidel in der U 17 bis Ende der Spielzeit ausüben. Den B-Junioren der Rostocker droht in der Bundesliga bei acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und nur noch sechs verbleibenden Partien der Abstieg.

Ende Oktober hatte Hansa in der U 17 einen Trainerwechsel vorgenommen. Gaedke wurde durch Speidel abgelöst, der zugleich noch Sportlicher Leiter des NLZ ist.