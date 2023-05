﻿Hansa Rostock II siegt nach zweimaligen Rückstand – 14 Spieler verabschiedet

Rostock. Der große Abschiedsball bot noch einmal ein packendes Duell. Beim letzten Saison-Heimspiel der U-23-Fußballer des FC Hansa Rostock wurden gleich 14 Spieler bei den Ostseestädtern verabschiedet. Einige von ihnen durften ein abschließendes Mal im Volksstadion ran und halfen mit, den Tabellendritten TuS Makkabi Berlin zu schlagen. Am Ende gab es nach zweimaligem Rückstand am Sonnabend einen 3:2 (1:1)-Erfolg für die Rostocker in der NOFV-Oberliga Nord.

Rodewald zu Abgängen: „Ihren Beitrag zur geilen Saison geleistet“

Zunächst gab es vor der Partie bei der Verabschiedung von mehr als einem Dutzend Akteure einige emotionale Momente. Die Abgänge von Luca Horn (SV Rödinghausen), Oliver Daedlow (Greifswalder FC) und Gian Luca Schulz (Ziel unbekannt) waren bereits seit einigen Wochen klar. Auch Torhüter Leon Borkovic, Lucas Steinicke, Jonas Rinow, Cosmo Syrbe, Mahir Huber, Ephraim Eshele, Maurice Schah Sedi, Luca Levi Juhrmann, Marcio Pälchen, Tom Seidel und Nico Rieger (alle Ziel unbekannt) werden die Hansa-Reserve verlassen.

„Bitter für die Jungs, weil einige von ihnen auch schon lange dabei waren. Ich habe ihnen aber gesagt, dass sie mit einem Titel gehen und ihren Beitrag zu einer geilen Saison geleistet haben“, sagte Hansas Coach Kevin Rodewald. Auch er jubelte groß, als der Verein den Regionalliga-Aufstieg am Donnerstag offiziell gemacht hatte.

Statistik FC Hansa II: Höftmann – G. Schulz, Kozelnik (69, Syrbe), Kohn, Rieger (90. +2 Juhrmann) – Dietze, Schünemann – Brzozowski, Huber (46. Dei), Bachmann (90. +2 Rinow) – Krohn (90. +2 Steinicke). Tore: 0:1 Ceesay (38.), 1:1 Krohn (40.), 1:2 Tokgöz (59.), 2:2 Dietze (70.), 3:2 Schünemann (75.). Schiedsrichter: Tim Gerstenberg. Zuschauer: 192.

Für den Sprung eine Etage höher wird der Kader etwas umstrukturiert werden. Dabei werden auch vier Akteure von den jetzigen A-Junioren in die U 23 aufrücken. Zudem sollen die U-19-Talente Elias Höftmann, Milosz Brzozowski und Joshua Krüger, die am Sonnabend ihre ersten Profiverträge unterschrieben haben, Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft sammeln. Externe Neuzugänge sind auch geplant.

Hansa Rostocks U 23 dreht zweimaligen Rückstand

Die beiden Erstgenannten standen gegen TuS Makkabi in der Startelf. Trotz zweimaligen Rückstands gewannen die Rostocker am Ende noch, die vor zwei Wochen den Staffelsieg eingetütet hatten. Tim Krohn aus der U 19 erzielte in der 40. Minute in seinem ersten Oberliga-Einsatz das 1:1. Zu Beginn der zweiten Hälfte lag Hansa erneut hinten, doch Benno Dietze (70.) gelang mit einem Seitfallzieher das 2:2. Wenig später verwandelte Sascha Schünemann mit seinem zehnten Saisontor per Foulelfmeter zum 3:2-Endstand.

„Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt, der zurecht so weit oben steht. Es war ein geiles Spiel, das auch hätte unentschieden ausgehen können. So sind wir froh, dass wir unsere Serie fortsetzen konnten“, meinte Rodewald nach dem 17. Spiel ohne Niederlage in Folge. Es war das vorerst letzte Pflichtspiel für die Rostocker im Volksstadion. In der nächsten Saison werden sie auch aus infrastrukturellen und sicherheitsorganisatorischen Gründen im Ostseestadion spielen.

Bevor die Rostocker in die Regionalliga gehen, steht für sie noch eine Begegnung aus. Am 10. Juni werden die Mecklenburger um 14 Uhr ihre vorerst letzte Oberliga-Partie beim MSV Neuruppin bestreiten.

OZ