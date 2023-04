Unterstützen Sie Hansa Rostock im Abstiegskampf und gewinnen Sie ein Fan-Paket

Kostenfrei bis 17:18 Uhr lesen

Busparkplatz wird blockiert

Autofahrer parken Bahnhofstraße zu: In Stralsund werden kostenlose Parkplätze knapp

Autofahrer müssen immer mehr Zeit einplanen, um in Stralsund einen kostenlosen Parkplatz zu finden. Grund dafür ist ein wachsender Andrang auf bekannte Möglichkeiten wie in der Bahnhofstraße. Dieses Problem könnte sich in Zukunft sogar noch verschärfen.