Frisieren in vierter Generation

Jacqueline Newrzella betreibt den Friseursalon Jürss in Wismar in vierter Generation. 1880 ist dieser in der Breiten Straße gegründet worden. Nach mehr als 100 Jahren in der Dankwartstraße 2 zieht er nun um.