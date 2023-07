Kostenfrei bis 15:19 Uhr lesen

Theaterkritik

Am Freitag hatte „Der Sommernachtstraum“ von William Shakespeare an der Hochschule für Theater Rostock Premiere. Wer sich von einer Inszenierung eines Klassikers in erster Linie in eine märchenhafte Welt entführen lassen möchte, ist hier gut aufgehoben.