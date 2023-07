﻿Hansa Rostock im Trainingslager angekommen: Ohne dieses Trio plant der Zweitligist

Rostock. Ohne ein Sextett ist der FC Hansa Rostock am Samstagnachmittag ins Trainingslager nach Neuruppin aufgebrochen. Darunter ist ein Trio, mit dem der Fußball-Zweitligist nicht mehr plant. Torjäger John Verhoek, Sebastien Thill und Thomas Meißner gehören zu den Streichkandidaten bei den Rostockern. Sie sind für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt und sollen bis auf Weiteres bei der U 23 mittrainieren.

Hansa Rostock: Verhoek-Nichtnominierung überrascht

„Nach der Analyse der vergangenen Saison und der Neuausrichtung auf verschiedenen Positionen mit der daraus resultierenden Konkurrenzsituation im Kader haben wir John, Sebastien und Thomas mitgeteilt, dass wir in der kommenden Saison nicht mit ihnen planen“, wird Hansas Sportdirektor Kristian Walter in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Gerade die Nichtnominierung von Verhoek überrascht. Mit zwölf Treffern schoss der Niederländer die Rostocker in der Spielzeit 2020/21 zum Aufstieg in die 2. Liga. Mit 17 Toren hatte er eine Saison später großen Anteil am Klassenverbleib im Bundesliga-Unterhaus. Das zurückliegende Jahr verlief mit nur zwei Treffern enttäuschend für den 34-Jährigen. Er hat noch einen Vertrag bis 2024 an der Ostsee.

Hansa bis 15. Juli Neuruppin

Auch der Kontrakt von Meißner und Thill beim FC Hansa läuft noch ein Jahr. Beide haben in den ersten drei Testspielen noch nicht eine Minute gespielt.

Ebenfalls nicht in Neuruppin dabei sind Lukas Scherff (Wadenbeinbruch), Milosz Brzozowski (mit Polen bei der U-19-EM) und Louis Köster (Fußverletzung). Hansa wird sich in der Fontanestadt bis zum 15. Juli fit für die neue Saison machen, die am 30. Juli mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg startet.

