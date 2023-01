﻿Hansa Rostock im türkischen Trainingscamp: Glöckner will „Puzzleteile zusammenlegen“

Belek. Der FC Hansa legt im Trainingslager los: Nach dreistündigem Flug von Rostock-Laage aus ist die Mannschaft am 5. Januar bei frühlingshaften Temperaturen knapp unter 20 Grad und strahlendem Sonnenschein um 15 Uhr Ortszeit in Antalya gelandet. „Das Wetter ist gut, die Bedingungen werden gut sein. Ich gehe davon aus, dass wir eine gute und intensive Zeit haben werden“, sagte Trainer Patrick Glöckner, der sich über die angenehmen äußeren Bedingungen freute, als er den Flughafen-Terminal der türkischen Zwei-Millionen-Metropole verließ.

In den kommenden zehn Tagen bereitet sich der Fußball-Zweitligist an der Türkischen Riviera auf die Rückrunde vor. In drei Testspielen und täglich zwei Einheiten (wenn kein Test ansteht) wollen sich die Hanseaten den Feinschliff für die zweite Saisonhälfte holen. Erster Gegner ist am Montag MKS Crakovia. Es folgen Spiele gegen Greuther Fürth (11.1.) und CSKA 1948 Sofia (14.1.).

Quartett fehlt – Nachwuchs-Trio darf bei Profis mitmachen

Etwa anderthalb Stunden nach der Landung checkte der 51-köpfige Hansa-Tross im Gloria Golf Resort in Belek ein. Für den frühen Abend setzte Glöckner eine erste lockere Einheit auf dem wenige Kilometer entfernten Trainingsplatz an. Das erste „richtige“ Training ist für Freitag um 9.30 Uhr Ortszeit angesetzt. Belek ist Rostock zwei Stunden voraus.

Thill reist Team eventuell nach

In Belek nicht mit dabei sind die Langzeitverletzten Maurice Litka, Lukas Scherff und Pascal Breier sowie Sebastien Thill. Der Luxemburger hatte in Rostock im Training am Dienstag einen Nasenbeinbruch erlitten und reist möglicherweise Anfang kommender Woche in die Türkei nach.

Profiluft dürfen erstmals drei Talente aus dem eigenen Nachwuchs schnuppern: der polnische U-19-Nationalspieler Milosz Brzozowski, Hansas U-19-Kapitän Joshua Krüger und Louis Köster, der im Sommer aus dem Schalke-Nachwuchs zu Hansas Oberliga-Team gestoßen war.

Trainer Glöckner will „Puzzleteile zusammenlegen“

„Wir werden versuchen, alle Puzzleteile zusammenzulegen, so dass wir am Ende ein einheitliches Bild bekommen. Wir wollen eine Sprache sprechen, unsere Prinzipien weiter verinnerlichen und die Automatismen in der Spielweise verstärken“, erklärte Coach Glöckner und gab einen Einblick in die Arbeit der nächsten Tage und Wochen. „Es geht darum, dass wir körperlich topfit sind – das ist die Grundvoraussetzung. Und dass wir uns sehr aggressiv und bissig in den Zweikämpfen präsentieren und Spielfreude und Leichtigkeit im Spiel nach vorne entwickeln.“

Neues Personal steht dem Trainer vorerst nicht zur Verfügung. In Belek bekommen auch die Spieler, die in der Hinrunde leistungsmäßig hinten dran waren, eine neue Chance, sich zu empfehlen. „Jetzt kann er sich innerhalb des Trainings und in den Spielen ein umfängliches Bild von jedem einzelnen Spieler machen. Die Tests werden wichtig sein, um die eine oder andere Einschätzung zu treffen. Dann werden wir sehen, ob wir noch was machen wollen. Und dann treffen wir die Entscheidung, in welche Richtung es geht“, schloss Sportvorstand Martin Pieckenhagen Aktivitäten auf dem Transfermarkt nicht aus. Bis zum 31. Januar hätte Hansa Zeit, Spieler zu verpflichten.

Personalentscheidungen – wenn überhaupt – nach Türkei-Camp

In den kommenden Tagen ist der Fokus aber auf das Potenzial des vorhandenen Kaders gerichtet. „Im Moment sind wir alle freudiger Erwartung auf das Trainingslager. Vielleicht vermitteln die Jungs ja den Eindruck, dass sie richtig brennen und Gas geben und dass keine Veränderung nötig ist“, so Pieckenhagen. Am Ende würden Hansas Entscheider auf einer Linie liegen, kündigt der Sportchef an: „Wir werden uns verständigen, was die Vorstellungen sind. Es wird nicht so sein, dass der Trainer sagt: Ich brauche fünf Spieler – und ich sage: Wir brauchen keinen.“

„Optimale Mischung innerhalb der Mannschaft finden“

Auch Winterabgänge sind nicht ausgeschlossen, aber wohl eher unwahrscheinlich. „Es ist nicht das Ansinnen, den Kader zu verkleinern. Wir sind der Meinung, dass der Kader eine ordentliche Größe hat. Von daher geht es jetzt nicht darum, den Kader zu verkleinern und Spieler wegzuschicken“, erklärt Pieckenhagen: „Es geht einfach darum, eine optimale Mischung innerhalb der Mannschaft zu finden. Da ist der Trainer auf einem guten Weg, und dafür hat er jetzt auch noch genügend Zeit.“