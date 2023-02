﻿Hansa Rostock in Bielefeld unter Zugzwang? Coach Glöckner wiegelt ab

Haris Duljevic (v.), hier im Spiel gegen den HSV, lieferte bislang lediglich einen Assist als Offensivspieler für den FC Hansa Rostock in dieser Saison.

Rostock. Noch punkt- und torlos in 2023: Ändert sich das am Freitagabend (Anstoß: 18.30 Uhr) für den FC Hansa Rostock? Die Ostseestädter stehen vor dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld unter Zugzwang. Es drohen ungemütliche Wochen, sollten die Rostocker in Ostwestfalen nicht punkten.

Ein wenig anders sieht das Hansa-Coach Patrick Glöckner. Er nimmt vor dem Duell gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf den Druck von seiner Mannschaft. Er betont, dass man die beiden Niederlagen gegen den 1. FC Heidenheim (0:2) und den HSV (0:2) richtig einordnen solle. Immerhin wäre es zunächst gegen das beste Heim- und danach gegen das erfolgreichste Auswärtsteam der Liga gegangen.

Bielefeld-Duell kein Sechs-Punkte-Spiel für Glöckner

„Wir waren in beiden Spielen nicht chancenlos und hatten unsere Möglichkeiten. Zudem haben wir aus einer guten Kompaktheit heraus gespielt“, meinte Glöckner. Der 46-Jährige ergänzte, sich nicht von Tabellenkonstellationen beeindrucken zu lassen. Den Charakter eines Sechs-Punkte-Spiels versuchte der Fußball-Lehrer abzuwiegeln. „Wir spielen gegen einen Bundesliga-Absteiger, der viel Qualität in seinen Reihen hat. Nach zwei Niederlagen nun davon auszugehen, dass man gewinnen muss, ist Blödsinn.“

Die Rostocker (21 Punkte) sind zuletzt von Tabellenrang neun auf zwölf zurückgefallen. Sie stecken mittendrin im ultraengen Abstiegskampf, in dem sich mehr als die Hälfte aller Teams der 2. Bundesliga befinden. Nur fünf Punkte trennen den FC St. Pauli (23 Punkte) auf Rang neun und Schlusslicht 1. FC Magdeburg (18). Dazwischen liegen auch die Bielefelder (13. Platz/20 Punkte).

Letzter Sieg auf der Alm mehr als zehn Jahre her

Bei einer erneuten Niederlage droht Hansa im dichten Tabellenfeld weiter nach hinten durchgereicht zu werden. Das verhindern wollen Glöckner und seine Schützlinge mit Kompromisslosigkeit im Abwehrverhalten und der nötigen Kaltschnäuzigkeit im Tor-Abschluss. „Wir wissen, was wir können. Die Jungs können an sich glauben und ihr Selbstvertrauen auf den Platz bringen“, so der Coach.

Für Hansa wird es der erste Auftritt auf der Bielefelder Alm seit März 2015 sein. Der letzte Rostocker Erfolg in der Schüco-Arena datiert vom 6. Oktober 2012. Beim 1:0-Sieg ließ Ondrej Smetana den FCH und seine Fans jubeln. Rund 2300 Anhänger werden am Freitag vor Ort gegen die Arminia erwartet.

Duo von Hansa Rostock gesperrt

Nicht mit von der Partie werden die bekanntlich gesperrten Damian Roßbach (Gelb-Rot) und Kevin Schumacher (fünfte Gelbe Karte) sein. Glöckner sagt zu den Ausfällen: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass die Leute, die nachrücken könnten, die Mannschaft weiter tragen.“

Nach wie vor stehen auch Lukas Scherff (Trainingsrückstand), Maurice Litka (Reha nach Knorpelschaden) und Pascal Breier (Rücken- und Knieprobleme) nicht zur Verfügung. Die beiden Letztgenannten seien laut Glöckner „in guten Händen.“ Allerdings ungewiss, wann sie wieder voll mitwirken können. Die Verträge von Litka und Breier laufen jeweils noch bis Sommer.

Arminia Bielefeld: Chefcoach fehlt beim Training

Bei Gegner Arminia Bielefeld droht Chefcoach Daniel Scherning an der Seitenlinie zu fehlen. Der 39-Jährige konnte am Mittwoch aufgrund von Erkältungssymptomen nicht das Training leiten. Es ist noch offen, ob Scherning gegen Hansa auf der Bank sitzen kann. Co-Trainer Sebastian Hille vertrat ihn zuletzt in den Einheiten.

Definitiv aussetzen muss bei den Bielefeldern Robin Hack. Der 24-Jährige ist bester Scorer seines Teams und hatte sich im Auswärtsspiel am vergangenen Sonnabend gegen Jahn Regensburg (3:1) seine fünfte Gelbe Karte abgeholt. Mit acht Toren und vier Vorlagen in 19 Ligaspielen überzeugte der Offensivspieler bislang als einer von wenigen bei der Arminia.