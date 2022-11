﻿Erstes Hansa-Auswärtsspiel ohne Härtel seit 1432 Tagen: Glöckner will in Braunschweig nachlegen

Rostock. Es ist Hansas erstes Auswärtsspiel ohne Jens Härtel seit 1432 Tagen und die letzte Zweitliga-Partie der Rostocker in diesem Jahr. Am 8. Dezember 2018 saß Pavel Dotchev in Lotte beim 1:2 gegen Uerdingen auf der Bank, am Sonnabend (20.30 Uhr, Sport 1) erlebt Härtel-Nachfolger Patrick Glöckner gegen Eintracht Braunschweig seine Auswärtspremiere als Hansa-Trainer. Seine bisherige Bilanz gegen die Löwen ist durchwachsen, das soll sich jetzt ändern.

„Wir wollen versuchen, mit einem guten Gefühl aus der Hinrunde rauszukommen“, sagt Glöckner, für den es gegen die Niedersachsen als Trainer bisher nur wenig zu holen gab. In drei Vergleichen konnte er mit Waldhof Mannheim und Viktoria Köln gegen den Meister von 1967 nicht gewinnen (ein Unentschieden, zwei Niederlagen). Über einen Sieg jubelte er nur als Co-Trainer des FC St. Pauli: In der Saison 2017/18 gewannen die Kiezkicker im Stadion an der Hamburger Straße in Braunschweig mit 2:0.

Unentschieden gegen Nürnberg war „ein gefühlter Sieg“

Ein Erfolgserlebnis wünscht er sich auch am Sonnabend im Flutlichtduell mit Hansa. „Letztendlich will ich immer gewinnen, ich bin nie zufrieden, wenn ich nicht gewinne“, sagt Glöckner. Das 1:1 gegen Nürnberg war da eine der Ausnahmen. „Überglücklich“ war der Coach über das Unentschieden bei seiner Hansa-Premiere. „So ein später Ausgleich ist wie ein gefühlter Sieg. Wir konnten den Gegner auf Distanz halten, der Punkt war enorm wichtig für uns.“

Glöckners große Erleichterung ließ sich an seinem Torjubel ablesen. Nachdem Nils Fröling den Ball in der Nachspielzeit spektakulär zum Ausgleich im Netz versenkt hatte, explodierte der Frankfurter förmlich. Er sei „eigentlich ruhiger angehaucht“, erklärte der Fußballlehrer hinterher, doch „ich habe mich so für die Spieler gefreut, dass es wieder geklappt hat, zu Hause ein Tor zu erzielen. Das hat mich natürlich auch ein bisschen mitgerissen. Das war ein guter Step, aber auch wenn es anders gelaufen wäre, hätte uns das nicht umgeschmissen.“

So treten die Rostocker den 300-Kilometer-Trip nach Braunschweig mit gestärktem Selbstvertrauen an, was angesichts der guten Form des Gegners nur hilfreich sein kann. „Gegen eine Mannschaft, die aus zehn Spielen nur eine Niederlage eingesteckt hat, wird das ein schweres Unterfangen“, weiß Glöckner. Das Team von Trainer Michael Schiele war bis zum achten Spieltag Schlusslicht und hat sich dann kontinuierlich weiter nach vorne gearbeitet.

Braunschweig war bis zum achten Spieltag Zweitliga-Schlusslicht

Glöckner hat den Gegner in dieser Saison mehrfach gesehen, lobt das gute Umschaltspiel, die Geschwindigkeit und Robustheit des Aufsteigers. Der bundesligaerfahrene Anthony Ujah (fünf Tore; u. a. Union Berlin, Mainz, Werder) mache die Mannschaft „extrem gefährlich“. Daran muss der Hansa-Trainer mit seinen Profis noch arbeiten.

Eine ausführliche Analyse des Nürnberg-Spiels war deshalb am Donnerstag zentraler Bestandteil der Vorbereitung auf das Hinrundenfinale. „Ich hoffe, dass wir noch souveräner auftreten, noch mehr Sicherheit im Ballbesitz haben und entscheidende Situation für uns gut gestalten können“, sagt der Coach und hebt das gute Zweikampfverhalten und das schnelle, aktive Gegenpressing seiner Mannschaft hervor. „Wir haben uns viele Bälle zurückgeholt, die wir dann aber im Umschaltspiel leider teilweise wieder zu schnell hergeschenkt haben.“ Gegen den Club habe es noch zu viele Phasen gegeben, „wo wir nicht die Ballkontrolle und nicht die Dominanz hatten, um das Heft komplett in die Hand zu nehmen“.

Mindestens 2300 Hansa-Fans sind in Braunschweig dabei

Mindestens 2300 Gästefans reisen nach Braunschweig und hoffen, dass das im letzten Spiel des Jahres besser gelingt. Egal wie es ausgeht, Hansa verabschiedet sich am Tag danach erst mal in den Urlaub. Wann die Rostocker das Training wiederaufnehmen, ist noch offen.

Glöckner-Vorgänger Härtel hat sein letztes Spiel in Braunschweig als Hansa-Trainer übrigens gewonnen. Die Torschützen beim 2:1-Sieg in der Drittliga-Saison 2019/20 waren Pascal Breier und Nico Neidhart. Der Verteidiger ist neben Torwart Markus Kolke der Einzige, der am Sonnabend wieder auf dem Platz stehen wird.