Mit einem krassen Aussetzer leitete Markus Kolke die 0:4-Pleite beim SV Darmstadt 98 ein – spielentscheidend war der Fehler des Hansa-Kapitäns aber nicht. Die Lilien waren an diesem Abend schlichtweg zu stark für die Härtel-Elf. Kolke kündigt Wiedergutmachung an.

Darmstadt. Diese Szene wird wohl in keinem Fußball-Jahresrückblick fehlen. Mit einem kuriosen Blackout leitete Markus Kolke am Samstagabend die 0:4 (0:2)-Schlappe des FC Hansa beim SV Darmstadt 98 ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Schöner Torwartfehler, da kann man schöne Videos schneiden“, versuchte der Kapitän, seinen Aussetzer aus der dritten Minute mit Humor zu nehmen. Es blieb der einzige Fehler des Torhüters in einem Spiel, in dem die Rostocker von Anfang an chancenlos waren und am Ende ihre höchste Zweitliga-Niederlage unter Trainer Jens Härtel kassierten. Nicht nur für Kolke war es ein Tag zum Vergessen.

Torwart Kolke: „Es war ein Blackout“

Noch keine drei Minuten waren gespielt, als Kolke einen kaum erklärbaren Blackout hatte: Hansas Torwart warf sich den Ball beim Abstoß vor die Füße, schaute sich in aller Ruhe nach einer Anspielstation um und merkte nicht, wie Darmstadts Philipp Tietz gedankenschnell heransprintete und die Kugel aus zehn Metern zum 1:0 im Netz versenkte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kolke beschrieb die kuriose Szene hinterher so: „Ich fange den Ball ganz locker ab und lege ihn mir hin, weil ich eigentlich viel Zeit habe.“ Eigentlich habe er ihn zu Damian Rossbach „rüber chippen“ wollen. „Ich gucke viel zu lange nach links, so viel Zeit hat man leider nicht. Der Tietz nutzt es aus – er erkennt das, ich habe es nicht erkannt“, haderte der Kapitän. „Es war ein Blackout. Darmstadt darfst du nicht zum Toreschießen einladen, ich hätte einen langen Ball spielen müssen.“

Darmstadts Trainer litt mit Kolke

Darmstadts Angreifer Tietz war „selber ein bisschen perplex“, sagte er anschließend vor den TV-Kameras. „Ich bin noch nicht mal richtig durchgesprintet. Ich dachte, okay der schlägt den jetzt. Dann wurde ich zum Glück belohnt. Das ist das erste Tor, das ich jemals so geschossen habe. Ich bin glücklich darüber, dass es so einfach war.“

Vom Lilien-Coach gab es derweil Trost für den Hansa-Routinier, der selten Fehler macht und wohl noch nie so einen wie den in Darmstadt. „Man leidet als Trainer auch mit Kolke, weil er ein überragender Torwart ist, der schon viele Spiele und viele Punkte für Hansa gerettet hat. Er wird das abschütteln“, sagte Torsten Lieberknecht und fügte hinzu. „Wir haben diesen Türöffner gebraucht.“

Härtel: „Darmstadt ist verdienter Sieger“

Rostock war geschockt, Darmstadt machte weiter Tempo und war dabei höchst effektiv. Nach einem Angriff über Manu und Bader zog Mehlem aus 15 Metern direkt ab und erhöhte auf 2:0 (18.). Der nächste Tiefschlag für die Härtel-Elf, dieses Mal war Kolke gegen den platzierten Flachschuss machtlos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das ist eine gute Mannschaft, gerade die beiden Stürmer haben uns richtig Probleme bereitet. Wir hatten immer zu tun, dass wir Manu und Tietz halbwegs in den Griff kriegen. Dazu noch Mehlem, der überall auftaucht“, sagte Härtel und resümierte: „Darmstadt ist verdienter Sieger dieses Spiels, da gibt es keine zwei Meinungen. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Vielleicht war es um ein, zwei Tore zu hoch.“

Lesen Sie auch

Elfmeter führte zum 4:0

Die Lilien spielten auch im zweiten Durchgang zielstrebig, standen hinten sicher und blieben vorne effektiv. Nach einem Eckball stieg Tietz höher als Roßbach und traf per Kopf zum 3:0 (54.) – die Vorentscheidung. Unmittelbar danach landete Schumachers Kopfball aus fünf Metern am Pfosten (55.). Es war Hansas einzige ganz dicke Möglichkeit in dem Flutlichtspiel vor 10 000 Zuschauern auf der Stadionbaustelle in Darmstadt.

Die Lilien setzten auch den Schlusspunkt in dem ungleichen Duell. Nach einem rüden Einsteigen im Strafraum von Malone gegen Vilhelmsson zeigte der Unparteiische nach Videobeweis zu Recht auf den Elfmeterpunkt. Kempe trat zum Strafstoß an und verwandelte zum 4:0-Endstand (74.). Darmstadt sei „bis jetzt die beste Mannschaft“ gewesen, mit der Hansa es in dieser Saison zu tun hatte, meinte Jens Härtel anerkennend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit St. Pauli folgt genau der richtige Gegner

„Das ist eine deftige Klatsche. In der Videoanalyse arbeiten wir das auf, dann können wir uns alle Montag in den eigenen vier Wänden noch mal drüber ärgern“, sagte Pechvogel Kolke und richtete den Blick schon vor dem Rückflug nach Rostock wieder nach vorn, auf das brisante Heimspiel gegen den Erzrivalen FC St. Pauli: „Nach so einem 0:4 kommt jetzt genau der richtige Gegner zu uns ins Ostseestadion, wo wir Wiedergutmachung betreiben können. Wenn wir gegen Pauli gewinnen, redet niemand mehr über Darmstadt.“

Von Sönke Fröbe