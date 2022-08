In der 2. Bundesliga haben die Rostocker gegen den SV Darmstadt 98 noch nicht verloren – das soll auch am Sonnabend so bleiben. Wie Trainer und Spieler den Gegner einschätzen und wer bei Hansa als Kandidat für die Verstärkung der Defensive gehandelt wird.

Rostock. Schafft Hansa den dritten Liga-Sieg in Serie? Mit dem HSV (1:0) und Bielefeld (2:1) haben die Rostocker schon zwei Aufstiegskandidaten bezwungen, am Sonnabend (20.30 Uhr, Sport1) wartet mit dem SV Darmstadt 98 ein weiterer Klub aus dem Favoritenkreis der 2. Bundesliga. „Ich glaube, intern rechnen sie sich schon aus, am Ende unter den ersten drei zu sein“, sagt Jens Härtel vor dem Flutlichtspiel im Stadion am Böllenfalltor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Lilien stehen in der Tabelle punktgleich hinter Hansa, doch das ist für den Rostocker Trainer kein Maßstab. „Mit Darmstadt wartet eine schwierige Aufgabe, die sind im Moment in einer richtig guten Verfassung“, sagt Härtel mit Blick auf drei Pflichtspielsiege am Stück für die Hessen (zwei in der Liga, einer im DFB-Pokal). „Sie haben die Euphorie vom letzten Jahr mitgenommen.“ In der vergangenen Saison verpasste der ehemalige Bundesligist (1978/79, 1981/82, 2015–17) als Tabellenvierter die Relegationsspiele knapp.

Hansa-Stürmer Verhoek trifft in Darmstadt auf seinen ehemaligen Trainer

Trainer Torsten Lieberknecht will auch mit Darmstadt das schaffen, was ihm mit Braunschweig 2013 gelang: die Rückkehr in die Bundesliga. „Es wird kein einfaches Spiel – für uns nicht, aber für die auch nicht“, sagt Hansa-Stürmer John Verhoek, der unter Coach Lieberknecht beim MSV Duisburg spielte, bevor er vor drei Jahren nach Rostock kam.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Darmstadt hat eine gute Qualität, auch im Mittelfeld. Ich finde, dass sie unfassbar guten Fußball spielen. Sie werden auch gegen uns versuchen, ihr Spiel durchzudrücken. Das macht Lieberknecht sehr gerne“, so der Niederländer.

„Da kommt noch mal eine Herausforderung auf uns zu“, sagt Mittelfeldspieler Simon Rhein. „Die bringen alles mit, haben fußballerische Qualität im Mittelfeld, Wucht und Schnelligkeit vorne. Wir müssen eine Topleistung abliefern – vor allem defensiv –, wenn wir da was mitnehmen wollen.“ Jens Härtel hat den kommenden Gegner wie immer sehr genau unter die Lupe genommen: „Die sind vorm Tor eiskalt. Im Moment spielt niemand gerne gegen Darmstadt.“

Hansa hat gegen die Lilien in der 2. Liga noch kein Spiel verloren

Allerdings ist Hansa für die Lilien so etwas wie ein Angstgegner. In der 2. Liga konnten sie die Rostocker in bislang vier Duellen nicht bezwingen. In der vergangenen Saison siegte Hansa gegen die Hessen zu Hause (2:1) und punktete auch auswärts (1:1).

Torsten Lieberknecht erwartet ein „Geduldsspiel“, in dem sich „beide Teams aneinander abarbeiten“ werden, sagt der Trainer und bescheinigt Hansa eine „sensationelle Defensivleistung“ im Spiel gegen den HSV und einen „souveränen Sieg“ gegen Bielefeld: „Sie haben eine Mannschaft, die mit sehr viel Intensität und großer Körperlichkeit Fußball spielt.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz aller Vorschusslorbeeren: Jens Härtel sieht seine Mannschaft auch in Darmstadt als Außenseiter: „In der Rolle fühlen wir uns wohl.“ Mit einer Leistung wie beim HSV und gegen Bielefeld könne man auch in Darmstadt was mitnehmen, meint Härtel und hofft auf nicht ganz so starke Darmstädter wie zuletzt: „Vielleicht haben sie auch mal einen schwächeren Tag dabei. Dann gilt es, das auszunutzen.“

Interesse an Innenverteidiger van Drongelen von Union Berlin?

Unterdessen läuft bei Hansa hinter den Kulissen die Suche nach Verstärkung für die Defensive. „Wir gucken, was der Markt so hergibt und sind relativ optimistisch, dass da noch was passiert“, sagt Härtel knapp drei Wochen vor Ende der Sommer-Transferperiode. Ein möglicher Kandidat soll Ex-HSV-Innenverteidiger Rick van Drongelen sein, der sich bei Union Berlin nicht durchsetzen konnte.

Von Sönke Fröbe