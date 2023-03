﻿Hansa Rostock in der Ergebnis-Krise: Das erwartet Martin Pieckenhagen jetzt von Mannschaft und Trainer

Gehälter in MV

Gehälter in MV

Gehälter in MV Gehälter in MV

Bundesweite Mindestlohn-Kontrollen: Zoll leitet auch in MV Verfahren ein

Mehr als 3400 Zollmitarbeiter sind am Donnerstag im Einsatz gewesen, um deutschlandweit Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezüglich des Mindestlohns zu kontrollieren. In mehr als 1200 Fällen gab es Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten – auch in MV.