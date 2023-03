﻿Krise bei Hansa Rostock: Trainer Glöckner entlassen – alle Infos im Liveblog

Rostocks Trainer Patrick Glöckner reagiert enttäuscht am Spielfeldrand.

Nach dem zum Teil desolaten Auftritt des FC Hansa Rostock am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf fordern die Fans Konsequenzen. „Glöckner raus“-Rufe waren bereits während des Spiels zu hören. Doch auch Sportvorstand Pieckenhagen steht in der Kritik. Die OZ berichtet im Liveblog über die aktuellen Entwicklungen am Montag.

