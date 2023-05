﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zu 0:0 beim 1. FC Nürnberg

Es ist geschafft. Der FC Hansa Rostock bleibt ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga. Beim torlosen Remis gegen den 1. FC Nürnberg hat die Elf von Trainer Alois Schwartz im ersten Durchgang seine Offensivaktionen. Am Ende verteidigte sie das 0:0 über die Zeit.

Nürnberg. Es war kein Leckerbissen, aber das dürfte dem FC Hansa Rostock am Sonntag egal gewesen sein. Mit dem 0:0 beim 1. FC Nürnberg ist der Klassenverbleib der Ostseestädter in der 2. Fußball-Bundesliga einen Spieltag vor Schluss sicher. Gegen den FCN verteidigten die Rostocker am Ende das Remis mit viel Defensivarbeit über die Zeit.