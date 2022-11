﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 0:1 gegen den SV Sandhausen

Zu wenig Power in der Offensive: Der FC Hansa Rostock vergeigt sein Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Bei einem Spieler applaudierten viele Zuschauer im Ostseestadion vehement, dass er ausgewechselt wurde.

Rostock. Die Harmlosigkeit wurde wieder deutlich. Der FC Hansa Rostock tat sich bei der 0:1 (0:1)-Heimniederlage am Freitagabend gegen den SV Sandhausen vor allem im zweiten Abschnitt, sich Chancen zu kreieren. Viele Angriffsversuche verpufften.

Noch in der ersten Halbzeit hat die Rostocker nach einer halben Stunde ein paar gute Gelegenheiten. Unter anderem scheiterten Nico Neidhart, Lukas Hinterseer und Svante Ingelsson am Pfosten, Gästekeeper Nicolai Rehnen oder droschen die Kugel abschließend über den Kasten.

In einem über weite Strecken schwachen Zweitliga-Spiel zeigten sich die Rostocker nach vorn ideenlos. Gegen die kompakte Defensive des SVS wählte Hansa oftmals erfolgslos den langen Ball als Mittel. Wie die Rostocker insgesamt gegen Sandhausen in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik.