﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 0:1 gegen Hannover 96

Bei der zweiten Niederlage in Folge kommt Hansa Rostock erst im zweiten Abschnitt so richtig in Schwung. Die Ostseestädter bleiben im Abschluss jedoch glücklos. Am Ende nimmt Hannover 96 die drei Punkte aus dem Ostseestadion mit.

Rostock. Ein Elfmeter hat das Heimspiel des FC Hansa Rostock am Sonntag gegen Hannover 96 entschieden. Mit 0:1 (0:1) unterlagen die Mecklenburger gegen die Gäste aus Niedersachsen in der 2. Fußball-Bundesliga. Maximilian Beier holte in der 41. Minute den Strafstoß gegen Ryan Malone und verwandelte anschließend selber.

In der ersten Halbzeit lief nicht viel bei den Rostocker zusammen. Sie agierten zu passiv. Erst nach dem Seitenwechsel wurden die Hausherren mutiger und vergaben noch einige gute Gelegenheiten. Allein Kai Pröger hatte mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß.

Nach der zweiten Schlappe in Serie müssen die Hanseaten schnell wieder in die Spur kommen, um nicht in eine schwierige Situation zu geraten. Wie die Rostocker Profis gegen Hannover 96 insgesamt in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik. Klicken Sie sich einfach durch die Bildergalerie.