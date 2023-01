﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 0:2 beim 1. FC Heidenheim

Heidenheim. Ohne Punkte blieb der FC Hansa Rostock beim Rückrundenauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga. Trotz eines über weite Strecken ordentlichen Auftritts verloren die Ostseestädter am Sonnabend mit 0:2 (0:0) beim 1. FC Heidenheim. In einer zerfahrenen Partie zeigten sich die Gastgeber in der Schlussphase eiskalt. Tim Kleindienst (80.) und Florian Pick (88.) erzielten die Tore für die Heidenheimer.

Bis zur 80. Minute verteidigte der FC Hansa nahezu fehlerfrei. Zwei Akteure der Gäste hatten sogar eine Quote von 100 Prozent in den Zweikämpfen. Vorne hatten die Rostocker zu Beginn der zweiten Hälfte sogar gute Möglichkeiten. Unter anderem traf Stürmer John Verhoek den Querbalken. Am Ende setzte sich jedoch die individuelle Klasse der Heidenheimer durch.

Das 0:2 bei den Schwaben war für Hansa die erste Niederlage nach zuvor vier ungeschlagenen Auswärtspartien. Wie die FCH-Profis in Heidenheim insgesamt in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik.