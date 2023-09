﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 0:2 beim Hamburger SV

Hamburg. Der Hamburger SV war eine Nummer zu groß für den FC Hansa Rostock. Kurz vor der und kurz nach der Pause musste die Elf von Trainer Alois Schwartz jeweils ein Gegentor bei der 0:2 (0:1)-Heimniederlage hinnehmen. Ludovit Reis (45. +5) und Laszlo Benes (48.) hatten für den HSV getroffen.

HSV gegen Hansa Rostock: Aluminiumtreffer in der zweiten Halbzeit

Bis zum Rückstand hatten die Rostocker gut verteidigt und wenig zugelassen. Nach dem Benes-Treffer hätte Hansa durchaus noch ein weiteres Tor kassieren können, da HSV-Knipser Robert Glatzel den Ball an die Latte hämmerte. In der Schlussphase traf auch Hansas Christian Kinsombi (82.) das Aluminium.

Diese Niederlage beim Tabellenführer wird die Rostocker aber nicht umwerfen. Sie haben jetzt zwei Wochen Pause, bis am 16. September gegen Fortuna Düsseldorf daheim die nächste Partie steigt. Wie die Hansa-Kicker insgesamt in Hamburg in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik.

OZ