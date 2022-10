﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 0:2 gegen 1. FC Kaiserslautern

2. Bundesliga: Der Koggenklub unterliegt im Heimspiel gegen den Aufsteiger vom Betzenberg. Wie die Hansa-Profis insgesamt in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik der OSTSEE-ZEITUNG.

Rostock. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock musste sich am Freitagabend gegen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Für die Ostseestädter, die aufgrund von Sperren und Verletzungen auf eine Vielzahl von Spielern verzichten mussten, war es die vierte Partie in Folge ohne Sieg.

Zwar war der Koggenklub im ersten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft, die Führung blieb jedoch aus. Mit 0:0 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste dann nach einem Fehler von FCH-Keeper Markus Kolke in Führung. In der Schlussphase gelang es den Roten Teufeln auf 2:0 zu erhöhen und somit endgültig den Stecker zu ziehen. Wie die Hansa-Profis insgesamt in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik.