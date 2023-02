﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 0:2 gegen den Hamburger SV

Rostock. Es waren nur wenige Szenen, die der FC Hansa Rostock gegen den Hamburger SV bekommen hat. Die Momente haben die Koggenkicker bei der 0:2 (0:1)-Heimniederlage am Sonntag aber nicht genutzt. Somit ging auch das zweite Spiel in 2023 für die Rostocker in der 2. Fußball-Bundesliga verloren.

Wie in der Vorwoche gegen den 1. FC Heidenheim (0:2) verteidigte Hansa über weite Strecken gut. Gerade beim ersten Gegentor war jedoch auch etwas Pech im Spiel. Von Nico Neidhart aus prallte das Spielgerät unglücklich zu Ludovit Reis, der den HSV in der 40. Minute in Führung gebracht hatte. Am Ende machte der eingewechselte Andras Nemeth (90. +4) mit dem 2:0 den Deckel drauf.

Aber es bleibt dabei: Das Sorgenkind von Hansa bleibt die Offensive. Nach 19 Partien haben die Rostocker erst 17 Treffer erzielt. Wie die FCH-Profis gegen den HSV insgesamt in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik.