﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 0:2 gegen den Karlsruher SC

Jahrelang lebte Chris auf der Straße. Nun teilt er sich mit seiner Frau Ina eine Wohnung in Knieper West in Stralsund. Doch das Leben in den eigenen vier Wänden war anfangs besonders für ihn hart. Irgendetwas zog ihn immer wieder auf die Straße. Darüber sprechen beide in der zweiten Videoreportage der OZ-Reihe „Hart, Härter, Knieper“.