﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 0:3 beim 1. FC Magdeburg

Rostock. Auch unter dem neuen Trainer geht es nicht aufwärts für den FC Hansa Rostock. Im Gegenteil: Beim Debüt von Alois Schwartz enttäuschte der Fußball-Zweitligist auf ganzer Strecke. Mit 0:3 ging Hansa am Sonntag beim 1. FC Magdeburg unter. Die Rostocker stecken damit als Tabellenvorletzter weiter in der Abstiegszone fest.

Hinten anfällig, vorne harmlos: Hansa präsentierte sich wie ein Abstiegskandidat. Nach dem ersten Gegentor hatten die Mecklenburger nur wenig entgegenzusetzen. Die große Verunsicherung macht sich im Team mittlerweile breit.

Zu den wenigen Lichtblicken gegen den FCM gehörte neben Torhüter Markus Kolke noch Mittelfeldmann Dennis Dressel. Wie die Rostocker insgesamt in Magdeburg in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik.