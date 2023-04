﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 0:3 beim SC Paderborn

Live Ostseefighter in Action

Jetzt bei OZ live: Neun Profibox-Kämpfe in Dorf Mecklenburg

Ein Lokalmatador, mehrere Titelaspiranten, ein ehemaliger Showkandidat und ein interessantes Frauenduell: All das bietet der Kampfabend der Ostseefighter am 15. April in Dorf Mecklenburg. Ab jetzt sehen Sie alle neun Profi-Boxkämpfe im Livestream.