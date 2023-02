﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 1:0 bei Arminia Bielefeld

Hansas Frederic Ananou, hier im Duell mit Bielefelds Bryan Lasme (v.), sah schon früh die Gelbe Karte. Der Rostocker blieb dennoch kompromisslos in den Zweikämpfen.

Bielefeld. Jubel beim FC Hansa Rostock am Freitagabend: Das 1:0 (0:0) bei Arminia Bielefeld war der erste Pflichtspielsieg für die Mecklenburger in diesem Jahr. Der Erfolg beim Bundesliga-Aufsteiger war durchaus verdient, hatte Hansa doch die gefährlicheren Chancen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa Rostock mit der nötigen Abgeklärtheit

Bei einer stimmungsvollen und lautstarken Atmosphäre auf der Bielefelder Alm bewiesen die Rostocker einen kühlen Kopf. Nach dem einzigen Treffer des Tages waren die Arminen wütend angerannt. Hansa verteidigte letztlich auch clever. Vorne erzielten die Rostocker durch Lukas Fröde (51.) das Tor des Tages.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass sie nach einer Führung nur schwer zu knacken sind, zeigten die Ostseestädter in der Schüco-Arena. Bielefeld hatte nur wenig Ideen gegen den Rostocker Defensivverbund, der um Abwehrchef Rick van Drongelen sicher stand. Wie die Hansa-Profis insgesamt gegen die Arminia in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik.