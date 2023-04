﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 1:0 beim 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslautern. Mit drei Punkten kehrt der FC Hansa Rostock vom Betzenberg zurück. Das 1:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern dürfte den Ostseestädter einen weiteren Schub im engen Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga geben. Kai Pröger markierte in der 42. Minute den einzigen Treffer des Spiels. Er profitierte davon, dass Lauterns Torwart Andreas Luthe den vorherigen Schuss von Nils Fröling abklatschen ließ.

Der FC Hansa musste sich in Kaiserslautern gegen viele Widerstände stemmen. Gerade in der zweiten Halbzeit schnürten die Gastgeber die Rostocker in ihrer Hälfte ein und ließen einen Angriff nach dem anderen auf das FCH-Tor rollen. Am Ende hatten die Gäste auch etwas Spielglück, was sie in der Phase der Saison für den Klassenverbleib benötigen.

Vorne schlug Hansa effektiv zu. Prögers Tor war eine von wenigen Offensivaktionen im gesamten Spiel. Wie die Rostocker Profis insgesamt in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik der OSTSEE-ZEITUNG.