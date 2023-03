﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 1:1 bei Hannover 96

Der FC Hansa Rostock stoppt den Negativtrend von drei Niederlagen. Beim 1:1 gegen Hannover 96 überzeugen Ryan Malone und Kevin Schumacher in der Defensivarbeit. In der Offensive sehnen sich hingegen einige nach einem Erfolgserlebnis.

Hannover. Mit einem Punkt kehrt der FC Hansa Rostock vom Nordduell bei Hannover 96 zurück. Beim 1:1 (1:0) zeigten die Hanseaten eine Reaktion auf den blutleeren Auftritt vor einer Woche gegen den Karlsruher SC (0:2). Dennis Dressel hatte die Rostocker sehenswert per Fernschuss in Führung gebracht. Im zweiten Durchgang fingen sich die Gäste allerdings nach einer Ecke durch Max Besuschkow (61.) jedoch den Ausgleich.

Defensiv räumte vor allem Ryan Malone stark ab. Der Innenverteidiger überzeugte genauso ein fleißig arbeitender Kevin Schumacher. Beide gehörten zu den besten Rostockern am Sonntagnachmittag.

In der Offensive bestätigen einige Kicker ihre derzeit fehlende Form. Chancen waren genug da. Wie die Hansa-Profis insgesamt in Hannover in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik.