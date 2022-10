﻿Hansa Rostock in Noten: Die Einzelkritik zum 1:1 bei Holstein Kiel

Später Punktgewinn für den FC Hansa Rostock: Beim 1:1 gegen Holstein Kiel spielen die Härtel-Schützlinge eine schwache erste Hälfte. Nach dem Seitenwechsel steigern sich die Koggekicker und sichern sich spät einen Zähler.

Kiel. Mit einem Punkt ist der FC Hansa Rostock von seinem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel zurückgekehrt. Lukas Hinterseer rettete den Mecklenburger beim 1:1 (0:1) am Sonnabend das Remis. Der Österreicher traf in der 88. Minute. Anschließend hatte auch Lukas Scherff mit seiner Rettungsaktion in der Nachspielzeit gegen Kiels Jan-Fiete Arp einen großen Anteil an der Absicherung des Unentschiedens.

Die Rostocker spielten bei Holstein eine schwache erste Hälfte. Sie lagen verdient durch einen Handelfmeter von Fabian Reese (28.) mit 0:1 zur Pause zurück. Anschließend stellte FCH-Coach Jens Härtel vom 4-2-3-1-System auf 3-5-2 um. Dadurch hatten die Gäste mehr Zugriff und spielte eine bessere zweite Halbzeit. Der Lohn war der Ausgleich von Hinterseer.